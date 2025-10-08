Mientras en Costa Rica hay máxima presión por el clásico, el Piojo Herrera admite ante toda Honduras su punto más débil: “No lo tengo”

El ambiente en Costa Rica es de auténtica final. La Selección Nacional se juega este jueves buena parte de sus opciones rumbo al Mundial 2026, cuando enfrente a Honduras en San Pedro Sula, por la última fase de las eliminatorias de Concacaf. Sin embargo, en medio de la tensión que se vive en el país, Miguel “Piojo” Herrera sorprendió con una declaración inesperada en la conferencia de prensa previa al encuentro.

El entrenador mexicano, que atraviesa su momento más exigente desde que tomó las riendas de la Tricolor, intentó mostrarse tranquilo ante los medios, asegurando que no siente que el duelo ante la “H” sea una “prueba de fuego”, aunque reconoció la importancia del compromiso.

¿Qué dijo Miguel Herrera en su conferencia de prensa?

“La presión siempre estará con el juego del partido. Seguimos pensando que dependemos de lo que hagamos nosotros. Honduras ya consiguió un triunfo y trataremos de hacer un buen partido”, expresó Miguel Herrera.

Durante la conferencia, que se realizó en dos sesiones el mismo día para atender a todos los medios presentes, el estratega fue consultado sobre el tiempo que tuvo para preparar el encuentro y la adaptación del plantel tras los recientes viajes. Y fue ahí cuando dejó una frase que no pasó desapercibida.

Tweet placeholder

“El tiempo tiene que alcanzarse, ni modo que le diga a Concacaf que no lo tengo”, reconoció entre risas. La respuesta, aunque en tono ligero, reflejó una realidad que preocupa dentro del entorno de la Selección: la falta de tiempo de trabajo ha sido una constante desde su llegada.

Publicidad

Publicidad

ver también “Finaliza”: confirman qué pasará con el Piojo Herrera si Costa Rica pierde ante Honduras por las Eliminatorias

Pese a todo, el Piojo trató de mantener el optimismo y destacó la actitud del grupo: “Los muchachos hicieron gran trabajo. Los dos haremos un gran partido, buscando la portería”, afirmó.