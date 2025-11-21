“Me citaron”: Jafet Soto saca a la luz la propuesta que le hicieron para integrar La Sele

Costa Rica continúa revisando su pasado reciente mientras intenta recomponerse del fracaso rumbo al Mundial 2026. En medio de ese análisis, distintas figuras del fútbol nacional han comenzado a revelar hechos que hasta ahora no eran de conocimiento público.

Uno de ellos es Jafet Soto, gerente general del Club Sport Herediano y miembro del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol, quien expuso una propuesta que recibió para unirse al cuerpo técnico de la Selección Nacional.

¿Cuál fue la propuesta que rechazó Jafet Soto?

El exjugador y dirigente reconoció que hace tres años estuvo cerca de integrarse a La Sele, aunque fue él mismo quien se negó a aceptar la oferta: “Me citaron, pero a mí no me interesó”, afirmó, dejando claro que no veía ese rol como parte de su camino en ese momento.

Soto detalló que la ausencia de una figura clave dentro de la estructura deportiva de la Federación en aquel entonces lo llevó a plantear una idea que terminó marcando ese proceso.

“Ahí se me ocurrió la idea de hacer la comisión técnica porque no había gerente deportivo. Lo que hicimos fue no aportar nada, pero apostamos alguito”, admitió con autocrítica sobre un órgano que, pese a su intención de apoyar, no logró incidir significativamente en la toma de decisiones.

Esa opción también fue descartada por Soto: “No quise ser el asistente de Luis Fernando. Yo estoy donde quiero estar. En Herediano ahora estamos en tablas”, expresó, confirmando que su prioridad seguía, y sigue, siendo el proyecto florense.