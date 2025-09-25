Es tendencia:
Más sorpresas en La Sele: Piojo Herrera llamaría a tres figuras de Jafet Soto en Herediano para los partidos contra Honduras y Nicaragua

Para la doble fecha de Eliminatorias, Piojo Herrera sigue de cerca a tres heredianos.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El técnico mexicano analiza llamarlos en octubre.
El técnico mexicano analiza llamarlos en octubre.

Miguel Herrera sabe que está ante una situación límite con la Selección de Costa Rica. Los dos empates que tuvo La Sele en las dos primeras jornadas fueron un duro golpe. Por este motivo, su continuidad fue analizada por los directivos de la Fedefútbol, aunque luego ratificaron su puesto como entrenador.

Uno de los puntos que más se le cuestionó es el armado de las convocatorias. Por eso, el Piojo Herrera tendría varios cambios en la nómina para enfrentar a Honduras como visitante y luego recibir a Nicaragua en el Estadio Nacional.

Uno de estos cambios se vería influenciado por la labor de Jafet Soto, quien ha llevado a Herediano a ser el bicampeón actual y que ahora regresó a la dirección técnica tras la salida de Hernán Medford. El Team podría tener a tres nombres en la lista de octubre.

Los tres nombres de Herediano que tiene en mente el Piojo Herrera para las Eliminatorias

Uno de ellos es el Allan Cruz, el cual había sido mencionado anteriormente por Fútbol Centroamérica. En las últimas horas, en el programa de Columbia Deportiva, se pusieron sobre la mesa a otros dos nombres que son claves en Herediano en la actualidad.

En el mediocampo, el Piojo Herrera podría llamar a Aarón Murillo, un jugador que puede cumplir varias funciones en la mitad de la cancha y que podría suceder a Celso Borges si no se recupera. Además, el otro convocado sería Haxzel Quirós como lateral derecha. Este último ocuparía el lugar que deja Kenay Myrie, hoy lesionado y casi sin posibilidades de llegar en condiciones.

Haxzel Quirós ya sabe lo que es jugar con La Sele.

Haxzel Quirós ya sabe lo que es jugar con La Sele.

En este sentido, el entrenador de La Sele tendría una lista con más futbolistas nacionales de lo habitual desde que está en el cargo. El Piojo se ha caracterizado por llamar a la mayor cantidad de legionarios posibles, algo que no ha traído resultados hasta el momento.

