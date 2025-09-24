Piojo Herrera recibe la noticia sobre Alonso Martínez que enciende las alarmas en Costa Rica a días del clásico ante Honduras

La Selección de Costa Rica recibió un campanazo inesperado en la recta final de su preparación para el clásico centroamericano frente a Honduras por las Eliminatorias de Concacaf. El protagonista es Alonso Martínez, uno de los futbolistas más en forma de la Tricolor en la actualidad.

El delantero del New York City, goleador de su equipo con 17 tantos en 27 partidos en la MLS, arrancó sorpresivamente en el banquillo el duelo contra el Inter Miami de Lionel Messi, con quien se puso a la par en un nuevo récord, que terminó en una goleada 4-0. La ausencia desde el inicio levantó dudas entre los aficionados, y finalmente quedó confirmado el motivo de esta decisión.

¿Qué tiene Alonso Martínez?

Según reportó la edición estadounidense del Diario Olé, el cuerpo técnico del club neoyorquino decidió no arriesgarlo desde el inicio debido a un golpe en el cuádriceps que lleva varios días arrastrando. La idea fue cuidarlo para no forzarlo, aunque la situación derivó en que apenas pudiera jugar 30 minutos cuando ingresó al minuto 61, ya con el marcador en contra.

En ese lapso, Alonso Martínez estuvo cerca de descontar para su equipo con un disparo que pegó en el palo, pero quedó claro que no estaba al 100%. Tras el partido, el entrenador Pascal Jansen explicó que los médicos del club recomendaron usarlo como máximo media hora, para evitar complicaciones mayores.

La noticia no pasa inadvertida en Costa Rica. Herrera lo considera una pieza clave en el ataque para el duelo ante Honduras, donde la Tricolor necesita contundencia y velocidad en ofensiva. La posibilidad de que Martínez no llegue en plenitud enciende las alarmas en la Sele a pocos días de un compromiso crucial.

Ahora, el cuerpo técnico deberá seguir de cerca la evolución del exjugador de Alajuelense en los próximos entrenamientos. La prioridad será recuperarlo a tiempo, aunque la advertencia médica deja claro que forzarlo podría ser un riesgo que Costa Rica no se puede permitir en esta etapa de la clasificación.