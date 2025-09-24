“Busquen a otro”: Piojo Herrera no se calla y le envía una fuerte advertencia a la Fedefútbol en el momento más delicado de Costa Rica

La Selección de Costa Rica atraviesa semanas decisivas en su camino rumbo a las Eliminatorias de Concacaf y, en medio de la presión, el técnico Miguel Herrera lanzó una declaración que sacudió al fútbol nacional. El mexicano fue tajante al referirse a los rumores de que la Fedefútbol le habría exigido volver a convocar a referentes históricos como Celso Borges, Johan Venegas o Joel Campbell para sostener el proyecto.

El debate se reavivó tras la reciente confirmación del regreso de Celso, lo que alimentó las versiones de una “condición” impuesta desde la dirigencia. Sin embargo, en entrevista con el programa Jorge Ramos y su Banda, el entrenador negó cualquier tipo de imposición y lanzó un mensaje contundente hacia los federativos.

¿Qué dijo Miguel Herrera sobre el supuesto pedido de la Federación?

“El día que un directivo me diga que tengo que poner a un jugador, me voy de la selección. Me senté con ellos y fui muy claro a escuchar las conversaciones con todo el mundo, pero la decisión final es mía”, afirmó Miguel Herrera, dejando claro que no aceptará presiones externas a la hora de tomar decisiones deportivas.

Lejos de matizar, Herrera reforzó su postura con una advertencia directa: “Si no es así, busquen a otro porque yo no soy el indicado. Yo consigo los objetivos por lo que yo pensé y no por lo que me pidieron que haga. El día que lleguen a intentar eso me iré. Prefiero no dirigir y que me pidan que ponga a alguien”.

El estratega, no obstante, aclaró que los jugadores veteranos no tienen las puertas cerradas y que su regreso dependerá exclusivamente de lo que necesite el equipo: “No me lo recomendaron, no le cerré la puerta a nadie. Nadie está afuera de la Selección, cuando vea que el grupo los necesita para una convocatoria los voy a llamar. Si llega es porque yo creo que lo necesita el equipo”.

En un momento en que la Tricolor vive una etapa crucial y con la afición exigiendo resultados inmediatos, las palabras de Herrera no solo reafirman su autoridad, también colocan a la Fedefútbol bajo la lupa. El mensaje fue claro: la Selección estará bajo su mando únicamente mientras él tenga libertad total para decidir.