El futbolista arribó hace un año desde Alajuelense, pero decidió romper el vínculo que tenía con los florenses.

Después de haber finalizado el campeonato nacional, el Club Sport Herediano sabrá que tendrá un jugador menos para planificar la planilla de la próxima temporada. Uno de los que estaba cedido a préstamo en el Sporting FC decidió romper su vínculo.

Joshua Navarro, que había dejado a Alajuelense a mediados de 2025, tomó la decisión de ponerle fin a su vínculo contractual con el conjunto florense. El periodista Kevin Jiménez informó que ya no estará ligado al Team.

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Joshua Navarro decidió romper su contrato con Herediano

El extremo izquierdo estaba cedido en Sporting FC, aunque ahora la situación podría cambiar por completo debido a que no tiene contrato con los rojiamarillos. El cuadro albinegro quiere retenerlo para que sea parte de la próxima temporada.

El contrato con los Libertos era hasta diciembre de este año y luego debía volver a Herediano, club que era dueño de su ficha. La fuente mencionada agregó que “deben ver los pasos legales” para determinar qué pasará entre Navarro y Sporting en el Apertura 2026.

Resulta sorpresiva la decisión de Joshua Navarro, ya que todavía tenía un año más de contrato con el Team. Había firmado hasta mediados de 2027 cuando dejó Alajuelense en mayo de 2025.

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En el Apertura 2025, Navarro disputó 15 encuentros en los que no pudo marcar ningún gol. En el Clausura de este año, después de haber jugado dos partidos con el Team, fue cedido inmediatamente a Sporting. Allí, sumó 13 juegos. En el Torneo de Copa, fue la gran figura. Marcó cuatro goles en cinco partidos. Anotó en la llave de cuartos y de semifinales. Por este motivo, lo quieren retener.

En resumen

Joshua Navarro decidió romper su vínculo contractual de forma anticipada con el Herediano .

decidió romper su vínculo contractual de forma anticipada con el . El futbolista estaba cedido en Sporting FC , club que busca retenerlo para la próxima temporada.

, club que busca retenerlo para la próxima temporada. El extremo anotó cuatro goles en cinco partidos disputados dentro del Torneo de Copa.