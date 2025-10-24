Es tendencia:
Marcel Hernández contra las cuerdas: Jafet Soto tomó una decisión sobre su futuro y el delantero de Herediano ya lo sabe

En medio de las negociaciones por la continuidad de Marcel Hernández en Herediano, Jafet Soto tomó una drástica decisión.

Por Pablo Rocca

El Club Sport Herediano atraviesa un momento difícil en el Apertura 2025. El equipo florense, que se encuentra fuera de los puestos de clasificación, vive semanas marcadas por la inestabilidad deportiva y las tensiones internas. En medio de este escenario, el técnico y presidente del club, Jafet Soto, tomó una decisión que podría marcar un antes y un después en el camerino rojiamarillo.

¿Cuál es la decisión que tomó Jafet Soto?

A solo cinco partidos del cierre de la fase regular, y según Kevin Jiménez, Soto decidió enviar al banquillo a Marcel Hernández, uno de los referentes ofensivos del equipo. La decisión no es casual: llega justo en medio de las negociaciones estancadas para la renovación del contrato del delantero cubano, que vence en diciembre y que, hasta ahora, no ha sido extendido.

Según trascendió, las conversaciones entre el jugador y la dirigencia no avanzan debido a diferencias económicas. Marcel ya respondió la oferta del Team y dejó en claro que pretende mantener su salario actual, uno de los más altos del plantel, mientras que el club busca una reducción significativa ante la incertidumbre sobre su continuidad.

Esa falta de acuerdo habría llevado a Jafet Soto a tomar una medida tajante: dejar a Marcel fuera del once titular como un mensaje claro de que el club no dependerá de quienes no estén comprometidos más allá de diciembre.

El atacante, quien ha sido uno de los máximos artilleros del fútbol costarricense en los últimos años, vive así uno de sus momentos más incómodos desde su llegada al Team. Aunque no hay una ruptura formal, su relación con el cuerpo técnico parece haberse enfriado, y en Heredia ya se empieza a hablar de una posible salida definitiva al término del torneo.

No jugará en Herediano: Jafet Soto lo pidió para el próximo mercado y el futbolista ya se entrena con su nuevo club

Mientras tanto, Soto ha sido enfático en sus recientes declaraciones sobre la necesidad de recuperar el compromiso y la entrega en su plantel, enviando un mensaje que muchos interpretan como dirigido a las figuras que atraviesan situaciones contractuales.

