Jafet Soto vs. Inteligencia Artificial: las probabilidades exactas que tiene Herediano de quedarse fuera de las semifinales del Apertura 2025

Los Florenses están lejos de la zona de clasificación y la IA dejó su veredicto.

Por Juan Cruz Russo

La inteligencia artificial define si Herediano avanzará a semifinales del Torneo Apertura 2025.
Herediano luchará por clasificar a las semifinales del Torneo Apertura 2025 en la Liga Promérica de Costa Rica. Actualmente, ocupa el séptimo lugar de la tabla general, a falta de cinco fechas para el cierre. Cosechó 13 puntos en 13 partidos.

Fútbol Centroamérica recurrió a la Inteligencia Artificial para saber si el equipo de Los Florenses avanzará a la siguiente etapa. Una vez cargados todos aquellos datos pertinentes, la más reciente versión de ChatGPT dio su claro veredicto.

El próximo partido del equipo de Jafet Soto será este sábado a las 8 pm contra Cartaginés, nada menos, un duelo clave para las aspiraciones de los rojiamarillos.

Herediano quiere clasificar a las semifinales del Torneo Apertura 2025 en Costa Rica

  • El torneo Apertura 2025 tiene 10 equipos, 18 fechas en la fase regular y los 4 primeros clasifican a semifinales.
  • Estado actual de la tabla: Herediano aparece 7.º en la tabla con 13 puntos tras 13 partidos (esto implica que quedan 5 fechas por jugar). Los equipos en posiciones de arriba (p. ej. Cartaginés en 4.º) están en torno a 20 puntos.
  • Resultados recientes: Herediano perdió contra Municipal Liberia (1–0) en su último partido.
  • Calendario restante: aparecen compromisos a fin de octubre o principios de noviembre. Hay 5 fechas restantes hasta completar las 18.

¿Qué necesita para lograrlo?

  • Optimista (alta probabilidad si cambian cosas): Si Herediano gana 5–7 de los 7 partidos y mejora defensa/efectividad ofensiva (cambia resultados recientes), entra casi seguro al top-4.
  • Realista: Con 3–4 victorias y algunos empates depende fuertemente de resultados ajenos: posible, pero no seguro.
  • Pesimista: Si mantiene la racha irregular (como las derrotas recientes), sus opciones se reducen mucho y lo más probable es quedarse fuera.

La estimación de la Inteligencia Artificial para Los Florenses

Para dar una probabilidad numérica razonable hice un modelo sencillo con estos supuestos explícitos:

  1. Quedan 5 partidos para Herediano. (dato de calendario).
  2. Asumo probabilidades por partido razonables para un equipo de media tabla: victoria 35%, empate 25%, derrota 40% (esto incorpora forma actual y nivel de la liga; es una suposición informada, no una medida exacta).
  3. Calculo la probabilidad de que Herediano consiga al menos 7 puntos en esas 5 fechas (para ponerse al menos igualado con la cifra que ahora tiene el 4.º).

≈ 35% – 45% de probabilidad de clasificar a semifinales.

¿Qué le falta a Herediano para ir a las semifinales de este Torneo Apertura 2025?

  • Si Herediano mantiene su rendimiento (PPG ≈ 1.0) y consigue al menos 2 victorias y 1 empate en las 5 fechas, tendrá muy buenas chances.
  • Si suma menos de 7 puntos, la probabilidad de meterse cae mucho.
  • Factores que pueden mover la probabilidad: rivales directos que juegue (si enfrenta a rivales directos por el top-4, ganar ahí eleva mucho la probabilidad), suspensiones/lesiones, refuerzos, y quién estuviera rotando por torneos internacionales.

