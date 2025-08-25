El Club Sport Herediano vive horas decisivas respecto al futuro de su goleador. Marcel Hernández, máximo artillero del campeonato nacional, tiene contrato con los rojiamarillos hasta diciembre de este año, pero su continuidad está en duda luego de que el propio jugador revelara su respuesta a la propuesta de renovación que le envió la dirigencia.

El director deportivo, Gustavo Pérez, había confirmado que Herediano ya había trasladado una oferta formal al delantero cubano. Sin embargo, Hernández sorprendió en entrevista con Tigo Sports al confirmar su respuesta.

¿Qué respondió Marcel Hernández a la oferta de Herediano?

“La oferta no la valoré. Hablé con Gustavo (Pérez), agradezco mucho la oferta, pero no es lo que espero y se lo hice saber. Es parte de la negociación”, expresó.

Estas palabras encendieron las alarmas en el campamento florense, sobre todo porque Hernández no ocultó que tiene varias propuestas sobre la mesa. El atacante evitó entrar en detalles, pero dejó claro que su buen momento goleador ha despertado interés dentro y fuera de Costa Rica.

¿Marcel Hernández se va a Saprissa?

Consultado directamente sobre si entre esas ofertas aparecía el Deportivo Saprissa, el cubano no negó esa posibilidad y, de hecho, dio una respuesta que ilusiona a los morados: “Totalmente sí, del fútbol nacional e internacional. Si uno hace las cosas bien todo llega. Yo no puedo decirte de quiénes, pero es normal que lleguen ofertas“.

La declaración cayó como un balde de agua fría en Herediano y pone en guardia a Jafet Soto, presidente del club, que sabe que el tiempo corre y que si no mejora la propuesta, puede perder a su goleador estrella al finalizar el año.

Mientras tanto, en Tibás la ilusión crece. La sola posibilidad de ver a Marcel Hernández vestido de morado genera expectativa entre los aficionados saprissistas, que se preparan para lo que podría ser uno de los movimientos más sonados del próximo mercado de fichajes.