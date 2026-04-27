“No se hizo bien”: Chunche Montero señala el error de Machillo Ramírez que le costó a Alajuelense la eliminación

Liga Deportiva Alajuelense recibió un mazazo este domingo, al perder 2-1 con Liberia y quedar eliminado de las semifinales en la última jornada del Torneo Clausura 2026. El cuarto lugar lo defendió con hidalguía Cartaginés, que sentenció a los manudos goleando a Guadalupe.

De esta forma, el elenco de Óscar Ramírez se quedó sin la chance de defender la corona que con tanto mérito había amarrado el campeonato pasado. Arrancó el año como el gran candidato, pero sucedió una debacle multifactorial que encuentra en el “Machillo” a uno de sus responsables.

Chunche Montero señala el gran error de Óscar Ramírez

El exfutbolista Mauricio Montero, emblema del liguismo y ganador de siete títulos con el club, hizo un análisis sobre las falencias de la Liga en este semestre. Y una de ellas tiene que ver los refuerzos, que fueron elegidos por Óscar Ramírez junto al gerente deportivo, Carlos Vela, y no dieron la talla.

“Creo que no se hizo bien (el mercado de fichajes), se apresuraron y no se hizo de forma idónea. El equipo no se movió mucho, creo que por no haber mucho tiempo. Se fueron dos jugadores que habían aportado mucho (Kenyel Michel y Diego Campos) y hubo gente que no se acopló a lo que Óscar quería”, le comentó a La Teja.

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En ese sentido, “Chunche” también remarcó que las lesiones mermaron todavía más a la plantilla de Alajuelense y la preparación física no fue la mejor: “Todo lo que se vivió después del campeonato vino al traste. Primero se dieron vacaciones, un día antes de los 90 Minutos por la Vida se volvió y ya a los días tenían que debutar en el campeonato. Por ende, no se hizo un periodo de acondicionamiento físico adecuado, ya que es mentira que se pudo hacer una buena pretemporada, y eso es fundamental para aguantar todo un campeonato”.

“Es difícil llevar un equipo de tanto tiempo sin ser campeón a serlo y repetirlo en tan poco tiempo, que ellos entiendan que sí se ganó, hoy se disfruta, se celebra, pero mañana, si se juega mal y no se gana, son malos y así lo ve la afición y todo mundo”, externó, afirmando que hubo cierto “conformismo”, antes de señalar otro factor que golpeó “la parte del grupo, de la unión”: los problemas de indisciplina.

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Todo esto hizo que fuera aún más difícil sobrellevar un semestre con un calendario ajustado producto de la participación en Concachampions y, en menor medida, el Torneo de Copa: “Si se planifica diferente, este torneo hubiese sido distinto, pero este torneo el problema es que era muy pegado y el desgaste carga a cualquier equipo y más si en la vida personal los jugadores no se cuidan bien, no duermen bien, andan haciendo cosas que no deben”, cerró.

En síntesis

Mauricio Montero señaló que la directiva y Óscar Ramírez se apresuraron en el mercado y no ficharon bien .

. El ídolo manudo criticó la falta de acondicionamiento físico, afirmando que el equipo no tuvo pretemporada y pagó las consecuencias con lesiones.

y pagó las consecuencias con lesiones. “Chunche” apuntó a problemas de indisciplina y falta de cuidado personal en los jugadores.

y falta de cuidado personal en los jugadores. Montero detectó cierto “conformismo” en el plantel, lo que dificultó mantener el nivel de exigencia para el bicampeonato.