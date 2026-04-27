Enfrentará a Keylor Navas: Piojo Herrera consigue nuevo equipo en México 158 días después de su salida de La Sele

La carrera de Miguel Herrera tendrá un nuevo aire en su México natal. Después de ser la cara de la estrepitosa eliminación de la Selección de Costa Rica rumbo al Mundial 2026, el entrenador de 58 años volverá al banquillo de un equipo muy especial para él en el Torneo Apertura 2026.

Exactamente 158 días después de aquel 20 de noviembre en el que el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) anunció su decisión de cesarlo del cargo, el “Piojo” llegó este lunes a un acuerdo para convertirse en nuevo DT del Atlante FC.

Miguel Herrera dirigirá a Atlante y será rival de Keylor Navas

El periodista César Luis Merlo, especializado en el mercado de fichajes del fútbol mexicano, informó que “hay un principio de acuerdo entre” Miguel Herrera y la dirigencia de Atlante, que regresará a la Liga MX después de 12 años gracias a la compra de la franquicia de Mazatlán.

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“Resta únicamente definir la duración del contrato, pero ambas partes coinciden en que eso no será problema. Este martes se llevará a cabo la última reunión, aunque tanto Herrera como la directiva confían en que el acuerdo es total y solo faltan los detalles finales para hacerlo oficial”, añadió Merlo.

Una vez se cierre el acuerdo, el DT se enfrentará en la próxima campaña a un viejo conocido de su etapa en Costa Rica: Keylor Navas, portero de Pumas UNAM ante el cual se rindió en numerosas ocasiones y fue a buscar ni bien tomó las riendas de La Sele para sacarlo, con éxito, del retiro.

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Recordemos que Herrera es ídolo en Atlante. Fue campeón como jugador en la temporada 1992/1993 y luego regresó como DT, aunque no pudo replicar la hazaña: el título del Invierno 2007 fue el último hito de los Potros en la máxima categoría y lo conquistaron bajo las órdenes de José Guadalupe Cruz, otro “discípulo” de Ricardo La Volpe.

En síntesis

Miguel Herrera vuelve al banquillo del Atlante 158 días después de su despido en Costa Rica.

158 días después de su despido en Costa Rica. El “Piojo” liderará el ambicioso proyecto de los Potros de Hierro tras concretar su regreso a la Liga MX .

. Herrera se reencontrará con Keylor Navas, portero de Pumas, a quien logró convencer de volver a La Sele.