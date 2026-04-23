Celso Borges expone a los responsables del mal momento que atraviesa Alajuelense en el Clausura 2026: “Es la verdad”

La Liga Deportiva Alajuelense no pasa por un buen momento en lo deportivo. El equipo como máximo finalizará en la cuarta posición del Clausura 2026, aunque necesita de una serie de resultados para lograrlo. A día de hoy, está muy difícil su pase a semifinales.

Después de haberse consagrado a nivel internacional y nacional en el semestre anterior, la Liga, salvo un milagro, no obtendrá ningún título en este final de temporada. En medio de este complicado panorama, habló Celso Borges, el capitán y emblema de los manudos.

En la previa del partido de este jueves ante Puntarenas, el 5 de Alajuelense señaló a quienes llevaron al equipo a esta situación: “Ha costado, creo que no ha sido nuestro mejor torneo, es la verdad, estamos en esta situación, aceptarlo y tratar de mejorar. A veces salen estos torneos, no es típico, porque tenemos años de estar disputando finales, nos tocó y lo asumimos porque somos los responsables de estar en esta situación“.

ver también “Mantener confidencial”: el mensaje del agente de Joel Campbell que enciende la incertidumbre en Alajuelense

“Nos toca jugar, hacer la valoración vendrá después del domingo y ojalá que sea algo feliz para nosotros. Siempre tiene que haber un análisis y los jugadores somos muy responsables de lo que sucede”, agregó Celso sobre el presente del conjunto rojinegro.

¿Cuándo fue la última vez que Alajuelense no clasificó a las semifinales de la Liga Promérica?

En caso de que Alajuelense no logre avanzar a las semifinales del campeonato nacional, romperá una racha de siete años de haberse clasificado entre los cuatro mejores de la Liga Promérica. Precisamente se dio en el Torneo Clausura 2019.

En aquel entonces, el entrenador era Luis Diego Arnáez, pero fue destituido tras cuatro jornadas. En su lugar, de manera interina, dirigió dos partidos Cristian Oviedo hasta que llegó Hernán Torres para intentar salvar al equipo, pero la Liga se quedó fuera finalmente.

Publicidad

Publicidad

Datos claves