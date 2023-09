La Liga Deportiva Alajuelense derrotó (2-1) ante el Deportivo Saprissa con un doblete de Joel Campbell. Todo esto ocurrió en la noche del domingo del 3 de septiembre por la séptima fecha del Torneo Apertura y en este sentido, los memes reaccionaron en las redes sociales.

Si bien Joel Campbell no venía rindiendo como se esperaba tras su fichaje por Alajuelense, el costarricense pudo silenciar las críticas con un doblete en el partido más esperado del fútbol costarricense. No solamente por lo que ya significa un Alajuelense vs Saprissa, sino también el regreso de Joel al balompié costarricense.

¿Cómo reaccionaron en las redes con los memes?

A través de las redes sociales los memes explotaron en contra del Saprissa y con un golpe doble. En primer lugar por perder el Clásico Nacional ante Alajuelense, sino que también por el doblete de Joel Campbell.

¿Cuándo vuelven a jugar ambos equipos?

Tras cumplirse la jornada 7, los manudos suman 17 puntos en lo más alto de la tabla de posiciones de la Liga Promérica dejando como escolta al Saprissa, con 15. Muy de cerca los siguientes el Cartaginés (13) y el Herediano (12).

Por otro lado próximo juego de Alajuelense será el próximo miércoles 6 de septiembre frente al Liberia por los cuartos de final de la Copa Costa Rica; mientras que el Saprissa, es mismo día, chocará contra el San Carlos.