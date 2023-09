El futbol de Costa Rica tuvo una noticia que sorprendió propios y extraños, luego que Asociación Deportiva San Carlos diera a conocer que se llegó a un acuerdo para hacerse de los servicios del delantero Álvaro Saborío, quien ya se había retirado, pero tras recibir el ofrecimiento no dudó en volver.

“Necesito unos días para fortalecer ciertas áreas para el deporte, me he mantenido bien, he hecho bici, en parte física no creo que me afecte mucho sí estaba con otro deporte”, dijo Saborío a la entrevista a La Teja cuando se le preguntó de cómo está físicamente.

“Me motiva ayudar al equipo, eso megusta, ayudar a mi pueblo, pero también me motiva cuando me propusieron la despedida porque yo, mi familia y la gente la merecemos. Despedirme bien y no alejarme que fue la forma que la hice, me fui y no dije nada”, agregó.

Acerca de las razones que lo motivaron a volver a jugar futbol comentó: “Hubo alguna conversación con mi esposa, pero al final están contentos todos, mis hijos juegan fútbol y eso los motiva”.

El delantero de 41 años volverá a jugar con San Carlos, club con el que salió campeón en el 2019 y también su último equipo antes de que anunciara su retiroen el 2022 y ahora busca ayudar a sus compañeros.