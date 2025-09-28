“Lo tengo que decir”: Jafet Soto sacude a la Unafut con una denuncia que puede traer graves consecuencias para Herediano

El inicio del nuevo ciclo de Jafet Soto como director técnico del Club Sport Herediano no fue el esperado. Luego de la dura derrota por 2-0 ante Guadalupe FC, el presidente-DT no puso excusas y asumió la responsabilidad ante los medios.

En la conferencia de prensa posterior al partido, Jafet fue brutalmente sincero: “Creo que así como puse la cara en dos campeonatos, hoy también pongo la cara por la derrota. No hicimos lo suficiente, Guadalupe hizo su trabajo y lo hizo bien. Nos faltó calidad, determinación, profundidad, ganar duelos individuales, nunca encontramos la segunda pelota“, admitió.

El estratega florense reconoció que la alineación inicial no funcionó, que el equipo perdió muchas pelotas en mitad de campo y que algunos detalles tácticos heredados de Hernán Medford no le convencen, como el hecho de que ambos laterales suban al ataque al mismo tiempo.

La advertencia que retumba en la Unafut

Pero más allá de la autocrítica, el jerarca del Team no perdonó al arbitraje, en una jornada que ya venía marcada por la polémica que dejó el golazo anulado a Alejandro Bran en el empate entre Liga Deportiva Alajuelense y Puntarenas.

“Tuvimos un ritmo muy lento, el arbitraje no ayudó a eso. Faltitas que no son se sancionan contra nosotros, faltas en el área de ellos no son falta. Me lo ha dicho (Pablo) Salazar y me lo ha dicho (Hernán) Medford, y ahora lo veo. No es una excusa pero lo tengo que decir, hay cositas“, denunció Jafet Soto, en un mensaje que no pasará inadvertido para la Unafut.

Jafet Soto no se calló tras la derrota y apuntó al arbitraje.

“Hay cositas que vamos a arreglar”, añadió el técnico, adentrándose en terreno peligroso con una advertencia que podría derivar en sanciones económicas por parte del estricto Tribunal Disciplinario de Fedefútbol.

Jafet Soto tiene mucho trabajo por delante

Por último, tras tocar el tema del arbitraje, Jafet volvió a centrarse en la autocrítica y en las medidas que implementará para levantar al equipo de la incómoda posición en la que se encuentra.

“Perdimos, perdí. Hay mucho trabajo que hacer, mucho mejoramiento individual. Tomamos decisiones como junta directiva que pensamos que eran las mejores, de repente no fueron las mejores y ahora hay muchas cosas que tenemos que mejorar en nuestros jugadores“, reconoció el DT en el inicio de su décimocuarto ciclo en el banquillo florense.

