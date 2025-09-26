“Viene la sanción”: Machillo Ramírez apunta a la Unafut mientras en Alajuelense explota la polémica por el gol anulado a Alejandro Bran

Esta noche de sábado, Alejandro Bran tuvo en sus pies la jugada soñada por todo futbolista. A la puerta del área rival y con el partido ante Puntarenas FC empatado 2-2, el mediocampista de Liga Deportiva Alajuelense calzó una volea de aire que salió como un misil para incrustarse en el ángulo derecho del guardameta Adonis Pineda.

El golazo desató la locura entre los pocos aficionados presentes en el Morera Soto, ya que parecía que los rojinegros recuperaban el liderato del Torneo Apertura 2025.

Sin embargo, cuando la celebración ya había finalizado, el VAR señaló un supuesto fuera de juego milimétrico en la acción previa al remate de Bran, y el tanto terminó siendo anulado. En las redes sociales, los aficionados estallaron contra el arbitraje y la Unafut, y la pregunta sobre la polémica jugada no tardó en llegar a Óscar “Machillo” Ramírez durante la conferencia de prensa: “¿Qué opina de la jugada?”.

“No es solo hoy, ya es un arrastre”

El histórico técnico rojinegro evitó aumentar la polémica para no arriesgarse a las duras sanciones del Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol, pero dejó entrever que no es la primera vez que la Liga se ve perjudicada este campeonato.

“Si me pongo a hablar acá… y no solo esta, vienen cositas atrasadas ahí, pero no podemos hacer nada. Seguir insistiendo, luchando con los dos torneos. Hoy quise darle rodaje a algunos de los muchachos para tenerlos para el martes. Se dan situaciones difíciles, ver al equipo luchar y tal vez por decisiones que son difíciles de aceptar quedamos 2-2“, dijo el Machillo.

El estratega añadió: “Hablan de milímetros y cosas así. Es que si te digo esto critico y entonces viene la sanción, nuestra gente va a manejar esto. No es solo hoy, ya es un arrastre.”

“No se nos están dando los resultados, pero estamos intentando puntuar. Por eso duele. Los muchachos están poniendo mucho coraje, muchas ganas y tal vez un milímetro nos quita las posibilidades“, disparó, visiblemente frustrado, el ex DT de la Selección de Costa Rica.

Machillo Ramírez no ocultó su malestar (FUTV).

Machillo Ramírez también dio a entender que es muy difícil expresarse sin sufrir represalias desde la cúpula del fútbol nacional. “Es complejo, difícil para mí porque yo puedo externar cosas y pueden haber secuelas difíciles… prefiero que sea la gente encargada de eso, es difícil por todo lo que estamos llevando. Esto es muy delicado, la sociedad está en una etapa jodida, no me gustaría sentirme culpable de alguna cosa. Hay gente para que maneje eso“, concluyó el DT rojinegro.