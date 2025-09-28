Sin filtro contra Hernán Medford: Jafet Soto señaló lo que más le molestaba del ex DT de Herediano y cómo lo perjudicó ante Guadalupe

El regreso de Jafet Soto al banquillo de Herediano generaba ilusión entre los aficionados, que esperaban ver al equipo retomar la senda del triunfo bajo su mando.

Sin embargo, lo que debía ser una celebración se transformó en una amarga sorpresa: la derrota (0-2) en casa ante Guadalupe dejó claro que el Team atraviesa un momento complicado, incapaz de imponer su jerarquía en el Apertura 2025.

En la rueda de prensa tras la derrota, Jafet Soto no se guardó nada y fue directo al señalar los aspectos que deben mejorar en el equipo. Hizo énfasis en el desorden táctico heredado de la gestión anterior (Hernán Medford).

Soto explicó que los laterales se suman al ataque sin coordinación, lo que deja al equipo expuesto en defensa. Para el técnico, ese desbalance es inaceptable y dejó claro que bajo su mando prevalecerá la disciplina y el orden en cada movimiento dentro de la cancha.

Jafet Soto – Herediano

“¿Qué hay que mejorar? Los dos laterales se nos van al ataque, se convierten en extremos. Si uno va, el otro tiene que quedarse y no se quedaba. Obviamente hay conceptos del entrenador que pasó, que le agradezco a Hernán por su profesionalidad, pero en este caso a mi me gusta el orden“, puntualizó Jafet Soto.

Además, Soto lanzó un mensaje contundente a sus jugadores: a partir de ahora se hará lo que él y su cuerpo técnico dispongan. Reconoció que durante muchos pasajes del partido no se trabajó lo suficiente en la marca y que esa falta de rigor fue determinante en la derrota

“Si uno ataca, el otro tiene que cerrarse como doble 5. Tenemos que volver a muchas cosas, en este tipo de partidos hay que tener mucho cuidado cuando se está en ataque. Muchos lapsos del partido defendimos de cara a nuestro marco, se trabajó pero no lo suficiente“, aseveró.

Jafef Soto – Herediano

“De ahora en adelante se va a hacer lo que yo les diga, porque ellos no pueden hacer lo que les dé la gana. Van a hacer lo que este cuerpo técnico quiera trabajar“, finalizó Jafet Soto con su mensaje tras la derrota como local (0-2) ante Guadalupe por Torneo Apertura 2025.