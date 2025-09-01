Lo que Jafet Soto no pudo: rival directo de Herediano cierra el fichaje de un futbolista mexicano que salió campeón en su país

En Herediano las últimas horas fueron de frustración. El fichaje del defensor mexicano Cristian Jiménez, de Cruz Azul, parecía encaminado, pero terminó cayéndose a último momento por diferencias contractuales.

La situación empeoró cuando la Máquina Cementera tomó una decisión inesperada: en lugar de cederlo al Team, decidió enviarlo al equipo Sub-21, marginándolo del primer plantel y dejando a Jafet Soto con las manos vacías en el mercado internacional.

Mientras el Herediano se quedó sin refuerzo, uno de sus rivales directos en la Liga Promerica aprovechó la oportunidad para dar un golpe en la mesa. Y trajeron a un jugador mexicano que promete ser una de las figuras del torneo.

Publicidad

Publicidad

¿Cuál es el club tico que fichó un delantero mexicano?

El Sporting FC oficializó la llegada del delantero mexicano Daniel López, quien arriba procedente del Querétaro y firmó contrato por un año. El atacante de 25 años llega con credenciales interesantes, ya que en 2022 se proclamó campeón con el Atlante en la Liga Expansión MX, un logro que marcó su carrera en el fútbol azteca.

Daniel López jugará en Sporting. (Foto: Kevin Jiménez)

Publicidad

En el último año, López vistió la camiseta de Querétaro, aunque su participación fue limitada: apenas disputó dos partidos en el Clausura 2025, sin poder anotar goles. Aun así, en Sporting confían en que el artillero recupere su mejor versión en suelo costarricense.

Publicidad

ver también Desacuerdo irreversible con Jafet Soto: Hernán Medford sufre el golpe que nadie vio venir luego de la victoria de Herediano

Un contraste doloroso para el Team

La llegada de un mexicano al campeonato nacional termina por resaltar el contraste entre Sporting y Herediano. Mientras el Team florense vio frustrada su apuesta por Cristian Jiménez, el conjunto josefino logró cerrar a un jugador con experiencia internacional y pasado como campeón en su país.