Alajuelense lo limpió tras 11 años en el club, Jafet Soto confió en él y ahora Aarón Murillo sorprende en La Sele: “Jugué como siempre”

El jueves 9 de octubre de 2025 quedará grabado para siempre en la memoria de Aarón Murillo y sus seres queridos. El mediocampista de 27 años, jugador del Club Sport Herediano, hizo su debut absoluto con la Selección Mayor de Costa Rica, recibiendo la confianza de Miguel “Piojo” Herrera para ser titular en la complicada visita a Honduras.

Con personalidad, Murillo se hizo cargo de la mediacancha junto a Orlando Galo y terminó siendo una de las figuras del Clásico Centroamericano que se disputó en San Pedro Sula. “Traté de hacer lo más simple, lo más tranquilo, jugué como siempre lo he hecho, y creo que fue muy bueno; lo pude respaldar hoy en la cancha”, aseguró tras el empate sin goles.

Un talento con ADN rojinegro

Aarón Murillo, nacido el 20 de marzo de 1998, pasó por todas las divisiones juveniles de Liga Deportiva Alajuelense, pero nunca debutó con el primer equipo rojinegro.

Tras 11 años en Alajuela, fue dejado libre y terminó firmando con Guadalupe FC, donde se consolidó como profesional y disputó 126 partidos antes de fichar por Herediano.

La tricolor no le pesó a Aarón Murillo (FCRF).

Sobre su salida de la Liga, Murillo comentó en entrevista con Everardo Herrera: “No me duele, son gustos de los entrenadores, siempre le tuve un cariño al club, no estoy dolido con ellos, quizá no era el tiempo para mí, gracias a Dios en Guadalupe me abrieron las puertas y estoy eternamente agradecido con ellos”.

Consolidación en Herediano

El ex manudo llegó al Team en julio de 2023 y, con el pasar de los meses, fue encontrando su lugar gracias a la confianza de Jafet Soto. En el Torneo Apertura 2025, ha sido titular en todos los partidos del campeonato, además de en 3 de los 4 que jugaron los florenses en la Copa Centroamericana.

Esta regularidad en Herediano, donde registra un total de 65 partidos y un bicampeonato nacional, fue clave para ganarse la oportunidad de vestir la camiseta de la Tricolor.

Murillo es una de las figuras del Team (CS Herediano).

“Gracias a Dios se me ha dado la oportunidad de hacerlo bien en el club, hoy también lo pude hacer bien, entonces creo que he mantenido esa misma línea”, añadió Murillo, quien ya había tenido experiencia en las categorías juveniles de Costa Rica antes de su estreno absoluto con la mayor.

La adición de Murillo al mediocampo del Piojo Herrera es una opción que podría mantenerse para el próximo duelo, el lunes 13 de octubre contra Nicaragua, donde Costa Rica buscará hacer valer el empate conseguido en San Pedro Sula con una victoria contundente ante el rival más débil del Grupo C.

