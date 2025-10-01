Es tendencia:
Miles de dólares en juego: el castigo de Unafut que golpea a Jafet Soto y alcanza a Saprissa

Jafet Soto y Saprissa no escaparon del castigo que se hizo oficial desde UNAFUT. Descubre todos los detalles.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Jafet Soto con Herediano
© HeredianoJafet Soto con Herediano

La más reciente resolución disciplinaria de la Unafut generó gran impacto, con sanciones que implican miles de dólares en juego y que afectan directamente a Jafet Soto y también al Deportivo Saprissa.

Más allá del golpe económico, estas medidas representan un llamado de atención a la disciplina en el torneo, dejando en evidencia que las decisiones arbitrales y el comportamiento dentro y fuera de la cancha tienen consecuencias de peso.

¿Cuál fue el castigo desde UNAFUT para Jafet Soto y Saprissa?

El Deportivo Saprissa recibió una multa de 250 mil colones luego de que en el duelo más reciente cinco o más de sus jugadores fueran amonestados. Esta sanción corresponde a la primera ocasión en el torneo en que el cuadro morado alcanza tal cantidad de tarjetas en un mismo partido

Por su parte, Herediano no quedó exento de castigos y fue sancionado con 150 mil colones, además de la suspensión por un partido para su preparador físico, Daniel Vargas. La medida se aplicó tras un gesto considerado irrespetuoso hacia una decisión arbitral.

28/09/2025, San José, Tibas, Estadio Ricardo Saprissa, partido de la jornada 11 del torneo de apertura 2025 entre el Deportivo Saprissa y el Club Sport Cartaginés.
Saprissa y Cartaginés jugaron un duelo repleto de amonestados (Jose Cordero/José Cordero)
Las sanciones de UNAFUT dejan más de 5 mil dólares en multas

El castigo de la UNAFUT dejó un fuerte impacto económico en varios clubes, ya que las sanciones acumuladas alcanzan un total de 5.143 dólares en multas. Esta cifra refleja la magnitud de las infracciones cometidas en la última jornada, que no pasaron desapercibidas.

Ahora, Entre los equipos involucrados aparecen Saprissa, Cartaginés, Puntarenas, Guadalupe, San Carlos, Pérez Zeledón y Liberia, que deberán hacer frente a estos pagos tras los incidentes y amonestaciones registradas.

La suma conjunta de sanciones evidencia la necesidad de mayor disciplina en el torneo para evitar que las multas continúen afectando el desempeño económico de los clubes.

