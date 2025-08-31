Este domingo, el Club Sport Herediano logró una victoria muy importante frente a Liberia para posicionarse en lo más alto del Apertura 2025. El Team le sacó el invicto a los Coyotes en el campeonato nacional, quienes eran los únicos que todavía no habían perdido en este inicio de temporada.

Gracias al gol de Ronaldo Araya, los de Hernán Medford ganaron por la mínima. Después del duro golpe que habían sufrido por haber sido eliminados de la Copa Centroamericana, rápidamente se repusieron y dieron vuelta la página.

El entrenador de Herediano sorprendió con varias decisiones en el armado del equipo para este juego. El Pelícano borró por completo a Elías Aguilar. El capitán había jugado todos los partidos desde que comenzó la temporada, pero no fue así contra Liberia y se quedó en el banco de suplentes.

¿Por qué Elías Aguilar fue suplente y no sumó minutos en Herediano contra Liberia?

En conferencia de prensa, le preguntaron a Medford por la ausencia del 10 de los Florenses y no le gustó en absoluto. “No le doy explicaciones a los jugadores, menos a ustedes, en Herediano hay 30 jugadores y cualquiera puede jugar, no tengo que dar explicaciones de por qué juega uno y otro”, soltó el técnico.

Al mismo tiempo, repreguntó: “¿Por qué no me pregunta por qué no jugó Wálter Cortés o José Rodríguez? Son ejemplos para que me entiendas, me conocen bien y yo hablo de forma grupal, no individual”.

Elías Aguilar pasó de ser el capitán a no tener minutos en el duelo contra el líder del campeonato. Medford dejó en claro que no le dará explicaciones al futbolista, ni mucho menos a la prensa. ¿Será una situación que volverá a verse el próximo partido o decidió darle un pequeño descanso?