Desacuerdo irreversible con Jafet Soto: Hernán Medford sufre el golpe que nadie vio venir luego de la victoria de Herediano

Justo cuando parecía que el Club Sport Herediano comenzaba a enderezar el rumbo tras un inicio tormentoso de temporada bajo la dirección de Pablo Salazar y ahora con Hernán Medford, los florenses recibieron un nuevo revés inesperado.

El domingo, el Team sacó adelante un triunfo de oro en el Carlos Alvarado ante el líder Liberia, resultado que lo catapultó a los primeros puestos del Apertura 2025, pero la alegría duró poco.

Se confirma un golpe inesperado para los florenses

El periodista Kevin Jiménez reveló que la llegada más esperada por los aficionados rojiamarillos se desplomó a última hora: Cristian Jiménez, volante de 23 años que iba a llegar a préstamo desde Cruz Azul de la Liga MX, finalmente no se vestirá con la camiseta herediana.

“No viene Cristian Jiménez, se ha caído absolutamente todo. Parece que intentaron cambiar términos y Herediano dice que no. Diferencias a último minuto”, señaló el comunicador en su programa Seguimos.

Diferencias irreconciliables con Jafet Soto

La incorporación de Jiménez parecía estar sellada. El propio gerente deportivo del Team, Gustavo Pérez, había confirmado públicamente el acuerdo, y el joven mediocampista incluso tenía en mano su boleto para viajar a Costa Rica.

Sin embargo, un inesperado cambio de condiciones desde el Cruz Azul alteró todo. El club mexicano quiso modificar los términos del préstamo en el último momento, y la directiva presidida por Jafet Soto decidió no aceptar las nuevas exigencias.

Medford se quedó sin un refuerzo que podría haber sido clave.

La frustrada llegada de Cristian Jiménez representa un duro golpe para Hernán Medford, que veía en la promesa cementera una pieza clave para fortalecer la columna vertebral de un equipo que ha sufrido horrores defensivamente en las últimas jornadas.

El Team mira hacia adelante

Más allá de la mala noticia, Herediano puede aferrarse al envión anímico que supuso el triunfo contra Liberia. Para el equipo de Jafet Soto el objetivo sigue intacto: alcanzar el histórico tricampeonato y devolverle a la afición la confianza tras un inicio de campaña lleno de dudas.

El próximo compromiso del Team será decisivo: visitará al Club Sport Cartaginés en el estadio “Fello” Meza el miércoles 10 de septiembre desde las 8:00 p.m. (hora de Costa Rica), en el marco de la séptima jornada del Apertura 2025.