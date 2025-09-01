Jafet Soto no lo esperaba: la drástica decisión que Cruz Azul tomó con Cristian Jiménez tras caerse su llegada a Herediano

El mercado de fichajes en Costa Rica parecía tener un protagonista inesperado: Cristian Jiménez, defensor mexicano de Cruz Azul, estaba muy cerca de convertirse en refuerzo de Herediano. Sin embargo, todo se derrumbó en las últimas horas.

El periodista Kevin Jiménez confirmó que el azteca no llegará al Team, debido a desacuerdos que frenaron la negociación. Una noticia que sorprendió a la dirigencia rojiamarilla, encabezada por Jafet Soto, quien esperaba sumar al jugador como parte de la reestructuración del club tras su eliminación internacional.

¿Qué hará Cruz Azul con Cristian Jiménez?

Lo más llamativo llegó después de la caída del fichaje. Según reveló Diward Leroy, periodista de Vamos Azul, la Máquina Cementera tomó una decisión drástica: enviar a Cristian Jiménez al equipo Sub-21.

Esto significa que no solo no se lo ceden al Herediano, sino que tampoco contará con espacio en el primer equipo. Una determinación que resulta extraña para la afición cementera y que deja al jugador en un limbo competitivo.

Cristian Jiménez no jugará en Herediano. (Foto: Récord)

Un revés inesperado para Herediano

La noticia cae como un balde de agua fría para Herediano, que buscaba reforzarse con un futbolista de proyección y experiencia en la Liga MX. Para Jafet Soto, la caída del fichaje representa un golpe en medio de un momento complicado, en el que el equipo necesita respuestas rápidas de cara al torneo nacional.

En conclusión, mientras el Team florense sigue sin poder concretar un refuerzo internacional clave, Cruz Azul opta por marginar a Cristian Jiménez, una decisión que pocos entienden y que deja abierta la incógnita sobre el futuro inmediato del defensor.