Orgullo florense: Tepa González emocionó a Herediano con lo que dijo sobre Daniel González y su debut con gol en Primera

El Herediano, bajo la conducción de José Giacone, se adueñó del liderato del Torneo Clausura 2026 tras imponerse 1-0 como local ante Cartaginés. La victoria fue clave para mantenerse en lo más alto de la tabla, pero más allá del resultado, el encuentro dejó una figura que acaparó reflectores.

Ese fue Daniel González, quien con apenas 18 años marcó el gol del triunfo y confirmó por qué es considerado una de las grandes promesas del club. Su actuación no pasó desapercibida y recibió elogios de Tepa González, destacando la personalidad y el talento del juvenil en un momento decisivo para el equipo.

¿Qué dijo Tepa González sobre el gol de Daniel González en Herediano?

Tepa González no ocultó su satisfacción por el rendimiento de Daniel González, a quien destacó tras el partido. Elogió las cualidades del juvenil, remarcó que se ganó su oportunidad desde el Torneo de Copa y confesó la emoción que le generó su actuación.

Tepa González – Herediano

“Muy contento por Dani, la verdad, me parece que es un gran jugador de muchas cualidades, se ganó su oportunidad en el torneo de Copa, muy contento por él“, compartió Tepa González.

“Se me puso la piel chinita y la demostración en conjunto que sentimos todos tras esta victoria ahora esperamos que nos traiga muchas más alegrías”, comentó Tepa González sobre Daniel González en zona mixta tras la victoria ante Cartaginés.

Además, el tanto convertido por Daniel González no solo significó tres puntos vitales, sino que además quedó grabado en la historia del club: fue el gol número 500 de Herediano en sus enfrentamientos ante Cartaginés.