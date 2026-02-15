Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Orgullo florense: Tepa González emocionó a Herediano con lo que dijo sobre Daniel González y su debut con gol en Primera

Daniel González fue la gran sensación de Herediano tras marcar su primer gol con el equipo y esto dijo Tepa González.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Tepa González emocionó a Herediano con lo que dijo sobre Daniel González
© HeredianoTepa González emocionó a Herediano con lo que dijo sobre Daniel González

El Herediano, bajo la conducción de José Giacone, se adueñó del liderato del Torneo Clausura 2026 tras imponerse 1-0 como local ante Cartaginés. La victoria fue clave para mantenerse en lo más alto de la tabla, pero más allá del resultado, el encuentro dejó una figura que acaparó reflectores.

Ese fue Daniel González, quien con apenas 18 años marcó el gol del triunfo y confirmó por qué es considerado una de las grandes promesas del club. Su actuación no pasó desapercibida y recibió elogios de Tepa González, destacando la personalidad y el talento del juvenil en un momento decisivo para el equipo.

¿Quién es y cómo juega Daniel González, la joya de Herediano que hizo un gol en su debut contra Cartaginés a los 18 años?

ver también

¿Quién es y cómo juega Daniel González, la joya de Herediano que hizo un gol en su debut contra Cartaginés a los 18 años?

¿Qué dijo Tepa González sobre el gol de Daniel González en Herediano?

Tepa González no ocultó su satisfacción por el rendimiento de Daniel González, a quien destacó tras el partido. Elogió las cualidades del juvenil, remarcó que se ganó su oportunidad desde el Torneo de Copa y confesó la emoción que le generó su actuación.

Herediano arma mercado y trae de vuelta al Tepa González - ESPN
Tepa González – Herediano

“Muy contento por Dani, la verdad, me parece que es un gran jugador de muchas cualidades, se ganó su oportunidad en el torneo de Copa, muy contento por él“, compartió Tepa González.

“Se me puso la piel chinita y la demostración en conjunto que sentimos todos tras esta victoria ahora esperamos que nos traiga muchas más alegrías”, comentó Tepa González sobre Daniel González en zona mixta tras la victoria ante Cartaginés.

Publicidad
Tweet placeholder

Además, el tanto convertido por Daniel González no solo significó tres puntos vitales, sino que además quedó grabado en la historia del club: fue el gol número 500 de Herediano en sus enfrentamientos ante Cartaginés.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Daniel González recibe una advertencia de José Giacone tras marcar en el debut con Herediano: “Tiene que…”
Costa Rica

Daniel González recibe una advertencia de José Giacone tras marcar en el debut con Herediano: “Tiene que…”

Cartaginés hace un fuerte tras la derrota contra Herediano
Costa Rica

Cartaginés hace un fuerte tras la derrota contra Herediano

¿Quién es y cómo juega Daniel González, la joya de Herediano?
Costa Rica

¿Quién es y cómo juega Daniel González, la joya de Herediano?

Jeaustin Campos recibe desde Honduras la sentencia que nunca se imaginó y Alajuelense está involucrado
Honduras

Jeaustin Campos recibe desde Honduras la sentencia que nunca se imaginó y Alajuelense está involucrado

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo