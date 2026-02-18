Se acerca a Europa: el mensaje de Bryan Oviedo que pocos esperaban en Costa Rica

Desde el cierre de 2025, Bryan Oviedo se encuentra sin equipo tras finalizar su etapa con la Asociación Deportiva San Carlos, pero un reciente mensaje enviado desde Europa tomó por sorpresa al entorno futbolístico de Costa Rica.

Recordemos que Su último partido registrado fue el 7 de diciembre de 2025, defendiendo los colores del San Carlos en la derrota 2-0 ante la Liga Deportiva Alajuelense, compromiso en el que estuvo 63 minutos.

Mensaje del Everton para Bryan Oviedo

El Everton recordó a Bryan Oviedo en su cumpleaños número 36 con una publicación especial en redes sociales, evocando uno de sus momentos más recordados con la camiseta blue: el gol que le marcó al Manchester United durante su etapa en el club inglés.

Los números de Bryan Oviedo con Everton

Durante su paso por el Everton desde 2012 a 2017, Bryan Oviedo disputó un total de 68 partidos oficiales con el primer equipo, en los que aportó 2 goles y 9 asistencias. Y una de esas anotaciones fue ante el Manchester United con el que vencieron a los Diablos Rojos (0-1).

Así, mientras su futuro sigue siendo una incógnita tras quedar libre. Entre la nostalgia por sus mejores momentos y la expectativa por su próximo paso, el lateral costarricense podría volver a colocarse en el centro de la conversación.