Francisco Calvo dice lo que siempre calló sobre la eliminación de Costa Rica y la culpa del Piojo Herrera: “No puede pasar una línea”

Haber quedado afuera del Mundial de 2026 seguirá doliendo en Costa Rica y en medio de ese trago amargo, Francisco Calvo decidió romper el silencio y contar su versión de todo lo ocurrido, abordando por primera vez temas que había guardado desde dicho fracaso.

El proceso encabezado por Miguel Herrera fue un fracaso para La Sele y ahora Francisco Calvo en sus declaraciones busca aportar contexto y autocrítica, en un momento donde el entorno futbolístico sigue buscando explicaciones y responsabilidades.

Habló Francisco Calvo sobre el fracaso de La Sele

Francisco Calvo salió en defensa del trabajo de Miguel Herrera durante su participación en el programa Seguimos, reconociendo que el entrenador no logró el objetivo principal, pero subrayando que la responsabilidad no recae únicamente en el cuerpo técnico.

“Entiendo que el profe no sea tan querido en Costa Rica, porque no clasificó, no logró su objetivo y para eso se lo llevó. Pero nosotros los futbolistas también somos responsables”, comentó Francisco Calvo.

“El futbolista toma las decisiones dentro de la cancha muchas veces, el técnico no puede pasarse de una línea, el técnico prepara los partidos, toma decisiones, a veces acierta, a veces se equivoca. Pero no solo Miguel, todos los técnicos del mundo pueden cometer errores y aciertos”, aseveró Calvo.

Además, Calvo destacó la metodología del “Piojo”, resaltando su preparación táctica y la forma detallada con la que encaraba cada partido, especialmente en jugadas a balón parado. Sin evadir la autocrítica, aceptó que como grupo no estuvieron a la altura y que no tomaron siempre las mejores decisiones.

“Su forma de trabajar a mí me parece muy buena. Te prepara el partido, te da las herramientas. Es muy delicado en la táctica fija. Entonces, lastimosamente, tenemos que aceptar que como grupo no hicimos una buena eliminatoria, tal vez no tomamos las mejores decisiones”.

“No le estoy quitando responsabilidad porque él sea el entrenador, ambas partes la tenemos, pero nosotros los futbolistas tenemos que hacernos responsables de lo que pasó. No pudimos pasar la eliminatoria y ahora ya no podemos lamentarnos más”, finalizó.