Este sábado, la aparición de Daniel González en el equipo titular del Club Sport Herediano tomó por sorpresa a propios y extraños. El juvenil de 18 años tuvo su debut en la Liga Promérica y logró marcar un gol antes del minuto de juego contra Cartaginés.

Rápidamente, la joya que tiene Herediano estuvo en boca de todos. Por si fuera poco, anotó el único gol que le dio la victoria y el liderato en soledad al equipo rojiamarillo. Resulta que, a pesar de su talento, el futbolista nunca formó parte de las selecciones menores de Costa Rica.

Daniel González podría jugar para la Selección de Guatemala

En caso de que no sea llamado por La Sele, Daniel González tiene la posibilidad de representar a otro seleccionado centroamericano. El nacido en San José podría jugar para la Selección de Guatemala por sus raíces, ya que sus abuelos son guatemaltecos.

Por este motivo, desde el combinado chapín podrían iniciar la documentación correspondiente si se lo proponen y González decide aceptar. Ahora que su nombre trascendió en el fútbol costarricense, habrá que estar atentos para ver qué sucede con su futuro a nivel selecciones.

Daniel González tiene apenas 18 años, pero se ha destacado en su trayecto en ligas menores. Antes de llegar a Herediano, se desempeñó en el Santos de Guapilés, donde se consagró como el mejor futbolista de la categoría U17 en el año 2023.

Anteriormente, tuvo la oportunidad de viajar a España para realizar pasantías en el Sporting de Gijón. El tico con raíces chapinas puede jugar como enganche, aunque también lo podría hacer como extremo. Su figura podría ser una buena opción para Luis Fernando Tena.

