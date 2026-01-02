Jugó más de 200 partidos en Alajuelense y dio el salto a Europa, pero hoy vive un calvario que amenaza su futuro como legionario

Durante varias temporadas, Aarón Suárez fue una figura habitual en el equipo titular de la Liga Deportiva Alajuelense. El mediocampista disputó 230 partidos oficiales, con 34 goles y 29 asistencias, antes de concretar su salida al fútbol europeo.

El traspaso se cerró en septiembre del año pasado, cuando fue vendido por una cifra cercana a los 400 mil euros al Iğdır FK, equipo de la segunda división de Turquía (1. Lig), con contrato hasta junio de 2028.

Aarón Suárez no la pasa bien en Turquía

Pero la adaptación al fútbol turco no ha sido sencilla para Aarón Suárez. Aunque llegó con cartel tras su regularidad en el equipo de Costa Rica, hasta el momento su presencia en el XI inicial del Iğdır ha sido casi inexistente y ha tenido que conformarse con apariciones esporádicas.

Aarón Suárez no tiene rodaje en Turquía (Iğdır FK).

A cuatro meses de su llegada, los números del ex Alajuelense en el Viejo Continente son desalentadores: apenas sumó minutos en tres de los 18 partidos que disputó el Iğdır FK desde que lo fichó, y dos de ellos fueron por el Torneo de Copa, donde se le suele dar rodaje a los habituales suplentes. En total, Aarón Suárez registra unos míseros 167 minutos en cancha, sin goles ni asistencias.

¿Un cambio en el horizonte?

Si el mediocampista de 23 años no logra revertir esta situación en los próximos meses, su futuro como legionario podría verse seriamente comprometido, obligándolo a buscar alternativas que le permitan recuperar protagonismo.

El contrato de Aarón Suárez con el conjunto turco se extiende hasta mediados del 2028, por lo que la posibilidad de cortar su ligamen parece lejana. Sin embargo, si es que el cuerpo técnico sigue sin tenerlo en cuenta para el 2026, el tico podría buscar una salida a préstamo para empezar a consolidarse en el extranjero. De la forma que sea, Suárez necesita poder empezar a sumar minutos para sostener su proyección como legionario, en un contexto que hoy no le ofrece regularidad.