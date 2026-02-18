Sporting San Miguelito vs. LA Galaxy: a qué hora juegan y cómo ver la ida de la primera ronda de Concachampions 2026

En Panamá se enciende una serie con sabor a “noche grande”: Sporting San Miguelito vuelve a la Concachampions después de más de una década y lo hace con un desafío de esos que miden de verdad, nada menos que contra LA Galaxy. El partido se jugará en el Estadio Universitario de Penonomé, y para el club canalero la idea es clarísima: aprovechar la localía en la ida para viajar con vida a California.

Del otro lado llega un gigante de la MLS con nombres pesados y experiencia internacional. Pero el foco está en el equipo panameño: esta es su oportunidad de pegar primero y, sobre todo, de evitar que Galaxy se lleve un gol que complique la serie.

¿Cuándo juegan Sporting San Miguelito vs. LA Galaxy?

Partido: Sporting San Miguelito vs. LA Galaxy

Sporting San Miguelito vs. LA Galaxy Instancia: Ida – Primera Ronda (Concachampions 2026)

Ida – Primera Ronda (Concachampions 2026) Día: jueves 19 de febrero de 2026

Estadio: Estadio Universitario (Penonomé, Panamá)

¿A qué hora es Sporting San Miguelito vs. LA Galaxy?

El partido comenzará a las 8.00 pm de Panamá, 7.00 pm del resto de Centroamérica.

¿Cómo ver EN VIVO Sporting San Miguelito vs. LA Galaxy?

Según la guía oficial de Concacaf:

Centroamérica: ESPN y Disney+

EE.UU. (español): TUDN y ViX+

EE.UU. (inglés): FS1/FS2 y Tubi

Resto del mundo: Concacaf GO (según país)

Cómo llega Sporting San Miguelito

Para Sporting San Miguelito es una serie especial: será su segunda participación en el torneo y su regreso por primera vez desde 2013/14. Se clasificó al ganar su serie de Play-In en la Copa Centroamericana 2025.

En la previa, Concacaf marcó dos nombres a seguir para el equipo panameño: Jordan Girón y Martín Ruíz, anotadores clave en el Play-In.

Clave FCA: en una ida como esta, el objetivo suele ser uno: competir fuerte, sostener el orden y aprovechar los momentos (pelota parada, transición y el empuje del partido “de local”). Y si se puede, ganar, porque afuera el margen se achica.

Cómo llega LA Galaxy

LA Galaxy vuelve a la competencia para su 12ª participación, y se metió en el torneo tras ganar el partido por el tercer lugar de la Leagues Cup 2025.

En cuanto a figuras, Concacaf destacó a Joseph Paintsil (10 goles en 2025) y al alemán Marco Reus (14 participaciones directas en gol en la última temporada MLS).

Además, el historial pesa: Galaxy tiene un balance histórico G-14 / E-5 / P-4 ante rivales de Centroamérica en este torneo.

¿Cuándo es la vuelta?

La revancha se jugará el miércoles 25 de febrero de 2026, en el Dignity Health Sports Park (Carson, EE.UU.).

Qué viene en octavos de final para el ganador

Ojo con el camino: el ganador de esta llave (Primera Ronda Enfrentamiento #2) se enfrentará en octavos de final a Mount Pleasant FA de Jamaica.

