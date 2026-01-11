Junto a Di María y Neymar: Keylor Navas recibe la sentencia que lo pone en la cima de Latinoamérica

Pasan los años y Keylor Navas se mantiene vigente, reafirmando su lugar como uno de los grandes porteros en la historia del fútbol costarricense. Tras brillar con la Selección, alcanzar la élite con el Real Madrid y ahora defendiendo a los Pumas, el tico sigue en el foco internacional, consolidándose hoy como uno de los referentes del fútbol latinoamericano.

En un escenario donde el fútbol latinoamericano sigue rindiendo tributo a sus grandes referentes, Keylor Navas aparece destacado junto a figuras de talla mundial como Ángel Di María y Neymar.

Nuevo reconocimiento para Keylor Navas

El reconocimiento a Keylor Navas fue contextualizado por Sofascore Latam, medio que destacó al guardameta costarricense como parte del grupo de leyendas que han triunfado en el fútbol y que hoy representan a Latinoamérica.

Recordemos que en 2025, Keylor Navas registra 46 partidos, con 15 vallas invictas, 3,09 atajadas por juego y tres penales detenidos, números que reflejan su vigencia y solidez bajo los tres palos a los 39 años.

Sobre este escenario también se recordó a figuras como Ángel Di María y Neymar, resaltando el privilegio de seguir viendo en activo a futbolistas que han marcado época y que se mantienen en la élite del fútbol mundial.