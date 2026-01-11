Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Junto a Di María y Neymar: Keylor Navas recibe la sentencia que lo pone en la cima de Latinoamérica

Keylor Navas fue destacado con un reconocimiento que resalta su vigencia, trayectoria y alto rendimiento. Descubre de qué se trata.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Keylor Navas recibe la sentencia que lo pone en la cima de Latinoamérica
© PumasKeylor Navas recibe la sentencia que lo pone en la cima de Latinoamérica

Pasan los años y Keylor Navas se mantiene vigente, reafirmando su lugar como uno de los grandes porteros en la historia del fútbol costarricense. Tras brillar con la Selección, alcanzar la élite con el Real Madrid y ahora defendiendo a los Pumas, el tico sigue en el foco internacional, consolidándose hoy como uno de los referentes del fútbol latinoamericano.

En un escenario donde el fútbol latinoamericano sigue rindiendo tributo a sus grandes referentes, Keylor Navas aparece destacado junto a figuras de talla mundial como Ángel Di María y Neymar.

“Le ve rasgos de Keylor”: formador de Navas en Saprissa elige portero entre Abraham Madriz e Isaac Alfaro

ver también

“Le ve rasgos de Keylor”: formador de Navas en Saprissa elige portero entre Abraham Madriz e Isaac Alfaro

Nuevo reconocimiento para Keylor Navas

El reconocimiento a Keylor Navas fue contextualizado por Sofascore Latam, medio que destacó al guardameta costarricense como parte del grupo de leyendas que han triunfado en el fútbol y que hoy representan a Latinoamérica.

Recordemos que en 2025, Keylor Navas registra 46 partidos, con 15 vallas invictas, 3,09 atajadas por juego y tres penales detenidos, números que reflejan su vigencia y solidez bajo los tres palos a los 39 años.

Sobre este escenario también se recordó a figuras como Ángel Di María y Neymar, resaltando el privilegio de seguir viendo en activo a futbolistas que han marcado época y que se mantienen en la élite del fútbol mundial.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Tensión en Pumas: Keylor y Carrasquilla vivieron un momento muy incómodo
Concacaf

Tensión en Pumas: Keylor y Carrasquilla vivieron un momento muy incómodo

Una millonada por Jorge Álvarez: Olimpia endurece su postura y exige mucho más de $500 mil a Alajuelense
Liga Deportiva Alajuelense

Una millonada por Jorge Álvarez: Olimpia endurece su postura y exige mucho más de $500 mil a Alajuelense

8 jugadores de Centroamérica que hicieron historia en Argentina
Concacaf

8 jugadores de Centroamérica que hicieron historia en Argentina

"60 mil dólares": Motagua recibe la notificación que lo sacude en el mercado de fichajes de Centroamérica
Honduras

"60 mil dólares": Motagua recibe la notificación que lo sacude en el mercado de fichajes de Centroamérica

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo