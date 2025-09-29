Es tendencia:
“Recomendaciones médicas”: Alberth Barahona deja sin palabras a Saprissa con la confesión que impacta sobre su futuro en el fútbol

Albert Barahona rompió el silencio con un mensaje que impacta a todo el Deportivo Saprissa. Descubre todo lo que dijo.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Albert Barahona con Saprissa
© Albert BarahonaAlbert Barahona con Saprissa

Alberth Barahona volvió a ser noticia luego de referirse públicamente a su estado de salud y a lo que espera de su futuro en el fútbol. Tras recibir el alta médica, el joven volante morado sorprendió con una confesión en la que dejó claro que seguirá estrictamente las recomendaciones médicas

Barahona había estado internado en el Hospital Calderón Guardia después de experimentar dolores en el pecho, lo que encendió las alarmas en el entorno morado.

Pero aunque su evolución ha sido favorable, el jugador seguirá siendo monitoreado de cerca para asegurar que su reincorporación al equipo se dé de manera segura y en el momento adecuado.

Saprissa en vilo por Albert Barahona: referentes del camerino morado dan más detalles sobre la salud del juvenil

El Mensaje de Alberth Barahona para todo Saprissa

Sobre este escenario, Alberth Barahona utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de gratitud tras recibir el alta médica. El jugador agradeció a todas las personas que le manifestaron su apoyo durante la última semana y destacó que esta experiencia le dejó importantes aprendizajes sobre valorar cada día.

Gracias a todos por sus mensajes y muestras de cariño. Gracias a Dios estoy bien y ya me dieron de alta. Ha sido una semana de mucho aprendizaje, especialmente para valorar cada día y agradecerle a Dios por todo. Ahora toca seguir al pie de la letra las recomendaciones médicas, con la ilusión de volver pronto a la cancha“, compartió Alberth Barahona en sus redes.

Mensaje de Alberth Barahona

Mensaje de Alberth Barahona

El futuro de Barahona en Saprissa

Con apenas 20 años, Alberth Barahona comenzó a escribir su historia con el Deportivo Saprissa, sumando minutos tanto en el torneo local como en la Copa Centroamericana.

Tras ir superando este complicado episodio de salud, el joven volante tiene la mira puesta en recuperarse plenamente para consolidarse en el primer equipo y demostrar que su talento puede ser clave en el presente y futuro de los morados.

