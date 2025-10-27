Leyenda internacional se rinde ante una joya de Costa Rica que el Piojo Herrera sigue de cerca rumbo al Mundial 2026: “Es algo increíble de ver”

Desde su llegada a la Selección de Costa Rica, Miguel “Piojo” Herrera ha decidido darle un protagonismo cada vez mayor a Andy Rojas, el joven atacante de 19 años surgido del Club Sport Herediano y actual jugador del New York Red Bulls en la MLS.

Aunque todavía no ha logrado consolidarse como titular en la Tricolor, el legionario tico continúa haciendo méritos para justificar su lugar como un importante revulsivo en las eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026.

ver también Figura de Saprissa presiona al Piojo Herrera y le manda un mensaje para volver a La Sele: “Estoy trabajando el doble”

Andy Rojas se lleva los reflectores en EE.UU.

El encargado de resaltar públicamente su evolución fue Michael Bradley, leyenda del seleccionado estadounidense y actual entrenador del NYRB II, quien no escatimó en elogios hacia el costarricense tras su última actuación en la MLS Next Pro, el torneo de desarrollo donde compiten las filiales juveniles de los equipos de la MLS.

Los Red Bulls II vencieron 5-3 al Chicago Fire II en un partidazo que los clasificó a la final de la Conferencia Este, con Andy Rojas como gran figura, marcando un doblete que incluyó el gol del 4-3 a los 120 minutos.

Michale Bradley llenó de elogios a Andy Rojas (NYRB).

“Fue un gran juego para él. Están los goles, sí, pero también su reacción defensiva, su intensidad, sus arranques. Es algo increíble de ver. Él tiene el talento, la habilidad, puede hacer cosas que no cualquiera puede”, declaró Bradley tras el encuentro, en declaraciones recogidas por Metro Energy Soccer.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Bradley agregó que durante la temporada desafió a Rojas a tener más impacto en los momentos importantes, y el ex Herediano está respondiendo con mucha madurez: “Este año lo retamos a hacer más, a tomar sus cualidades y hacerlas contar en los momentos decisivos. Sin duda, marcó la diferencia”.

Publicidad

Rojas va por más

Por su parte, el atacante, que acumula 7 goles en 21 partidos, se mostró confiado de cara a lo que viene: “He trabajado bastante para poder aportar al equipo. En estas fases finales he podido hacerlo con goles, y ojalá seguir por ese camino”

Publicidad

ver también Se olvida de Pumas: Keylor Navas causa revuelo en México con una inesperada decisión en medio de la crisis auriazul

Mientras tanto, en Costa Rica, el Piojo Herrera toma nota. Cada vez son más las voces, incluyendo la de una leyenda como Bradley, que apuntan a que Andy Rojas podría ser una de las piezas más valiosas de la nueva generación tica rumbo al Mundial 2026..