Se olvida de Pumas: Keylor Navas causa revuelo en México con una inesperada decisión en medio de la crisis auriazul

El empate agónico que rescataron los Pumas de la UNAM en su visita al Club León por la jornada 15 de la Liga MX no alcanzó para darles oxígeno en la lucha por entrar a la zona de Play-In.

A solo dos fechas del cierre de la fase regular del Apertura 2025, el equipo capitaneado por Keylor Navas ocupa el puesto 12 de la tabla, con 15 puntos, y se mantiene fuera de la clasificación tras arrastrar una racha de ocho partidos sin ganar.

La situación ha dejado en el centro de la tormenta tanto a los jugadores como al entrenador Efraín Juárez. En redes sociales, las críticas e insultos de los aficionados se multiplicaron, mientras que la figura del portero costarricense fue prácticamente la única que se salvó del fuego, al punto que muchos hinchas le pidieron disculpas por tener que convivir con un plantel que, según ellos, no está a la altura de su jerarquía.

Keyor Navas cambia el chip y se olvida de Pumas

En medio del mal momento del equipo, pero consciente de que no tiene responsabilidad directa en los malos resultados y ha hecho todo lo posible por evitar la debacle, Keylor Navas decidió regalarse un respiro.

Este domingo, pocas horas después del 1-1 en Guanajuato, el guardameta sorprendió a todos al aparecer en el Autódromo Hermanos Rodríguez, sede del Gran Premio de México de la Fórmula 1.

Lejos de la tensión que rodea el Olímpico Universitario, el portero tico se mostró distendido y sonriente, disfrutando del espectáculo automovilístico en el que participan figuras mundiales como Lewis Hamilton, Max Verstappen y Charles Leclerc. Y como era de esperarse, su presencia no pasó inadvertida: varios fanáticos lo reconocieron y aprovecharon la ocasión para tomarse fotos con él, generando una ola de comentarios en redes sociales.

¿Cuándo vuelven a jugar los Pumas?

A pesar de este rato de distensión, el compromiso de Keylor Navas con Pumas no está en duda. El guardameta deberá volver al trabajo esta semana con el mismo objetivo de siempre: mantener vivas las esperanzas de clasificación.

La próxima prueba para los universitarios será el domingo 2 de noviembre a las 12:00 p.m. (hora de Costa Rica), cuando recibirán al Club Tijuana en el Estadio Olímpico Universitario. Allí, los dirigidos por Efraín Juárez volverán a jugar sin margen de error, obligados a conseguir los tres puntos si quieren seguir soñando con el Play-In de la Liga MX.