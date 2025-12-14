“Se debe limpiar”: Juan Carlos Rojas sacude a Saprissa con el descargo que nadie imaginaba en el final de su mandato

Este domingo se desató un verdadero escándalo en el fútbol de Costa Rica. La controversia se originó a partir de las declaraciones de Erick Lonnis en el programa Deporte Más, donde, haciéndose eco de un descargo previo del periodista Kristian Mora, denunció la existencia de un negocio turbio que estaría causando serios daños en el campeonato nacional.

Según el actual directivo del Deportivo Saprissa, al asumir su cargo se topó con una práctica deleznable: periodistas locales que reciben pagos de representantes para hablar bien (o mal) de determinados futbolistas.

La denuncia de Erick Lonnis

“En el ambiente todo el mundo sabe que eso es cierto. Todo el mundo sabe quiénes son, quiénes son los que pagan, a quién defiende, a quién critica. No pagan solo para que no ataquen a algunos, sino que pagan para que ataquen a otros, para que les quiten credibilidad”, disparó Lonnis en un mensaje durísimo que rápidamente se viralizó en redes sociales.

No sorprendió que fuera Lonnis quien expusiera esta situación. A lo largo de su carrera como futbolista y dirigente, el ex arquero mundialista con Costa Rica se ha caracterizado por hablar sin filtros ante los micrófonos. Sin embargo, lo que sí tomó desprevindo a más de uno fue la reacción posterior dentro de la propia cúpula tibaseña.

Juan Carlos Rojas sacude a Costa Rica

Y es que Juan Carlos Rojas, presidente del club, decidió sumarse públicamente a la denuncia. A través de su cuenta de X (ex Twitter), el mandamás morado, quien dejará su cargo al finalizar la temporada, se apartó de su habitual tono diplomático y respaldó con dureza las palabras de Lonnis.

Citando una publicación de TD Más con el recorte de las declaraciones, Rojas escribió: “Esto es una realidad q ha venido sucediendo x años. Es una VERGÜENZA q se presten algunos para esto. Lo dijo K. Mora el otro día de manera enfática también, así q me alegra que se destape. A veces uno no entiende la poca objetividad de algunos o las mentiras fabricadas, y bueno, la respuesta anda x ahí. Por el bien de la industria, esto se debe limpiar”.

Con el máximo jerarca morado avalando estas graves acusaciones contra parte de la prensa deportiva, el escándalo amenaza con escalar a niveles inéditos justo cuando el Torneo Apertura 2025 entra en su tramo más decisivo.