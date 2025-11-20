Mientras Miguel Herrera gana 360 mil dólares al año en Costa Rica, este es el millonario salario que le ofrece el Atlante de México

Miguel Herrera está en la recta final de su relación con la Selección de Costa Rica. Tras quedar eliminado del camino al Mundial 2026, el entrenador mexicano reconoció públicamente que negociará su salida del banquillo tricolor, cerrando así una etapa marcada por resultados irregulares y una presión creciente.

En Costa Rica, El Piojo percibe un salario de 30 mil dólares mensuales, lo que equivale a 360 mil dólares al año. Sin embargo, su futuro podría cambiar radicalmente, y no solo en lo deportivo: también en lo económico.

¿Cuánto cobraría Miguel Herrera en el Atlante?

Según información revelada por Fútbol Centroamérica, el Atlante de México, club con el que Herrera ha sido vinculado desde hace semanas, habría puesto sobre la mesa una propuesta difícil de rechazar: 1.5 millones de dólares anuales para convertirlo en su nuevo entrenador.

La cifra multiplicaría por más de cuatro lo que el Piojo gana actualmente con Costa Rica y coincide con el proyecto de expansión del Atlante, que regresará a la Liga MX en 2026 tras confirmarse la venta de Mazatlán y la reorganización estructural del fútbol mexicano.

Miguel Herrera podría volver a la Liga Mx. (Foto: Getty Images)

Además, el club histórico jugará en el Estadio Azteca una vez se concrete su regreso a primera división, lo que fortalece aún más la apuesta por invertir en un técnico de renombre.

Publicidad

Publicidad

ver también Tiene experiencia en Eliminatorias Concacaf: Costa Rica iría por este DT como sucesor del Piojo Herrera

Mientras la Federación Costarricense de Fútbol evalúa los pasos a seguir tras el fracaso eliminatorio, Herrera parece tener su destino encaminado. Y si la oferta del Atlante se concreta, su salida de Costa Rica sería solo cuestión de tiempo y de firma.