Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Mercado de fichajes

Sorpresa en el mercado de fichajes: Marco Ureña deja Cartaginés y ya tiene nuevo equipo en Costa Rica

La salida de Marco Ureña tomó por sorpresa a todos en Costa Rica, aunque Amarini Villatoro podría tener más bajas pronto.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
El histórico delantero cambiará de equipo.
© Isaac VillaltaEl histórico delantero cambiará de equipo.

Cuando nadie se lo esperaba, el Club Sport Cartaginés comunicó de manera oficial la salida de Marco Ureña. El delantero deja al conjunto brumoso luego haber arribado en 2022 desde el Central Coast Mariners de Australia.

El ex Selección de Costa Rica se va después de haber disputado 118 partidos con la camiseta blanquiazul en los que anotó 25 goles y aportó 10 asistencias. Cartaginés fue el equipo en el que más participación tuvo Ureña a lo largo de su carrera.

“Dijo que no a Diego Campos”: el grande de Centroamérica que se bajó de la pelea con Cartaginés y Comunicaciones por su fichaje

ver también

“Dijo que no a Diego Campos”: el grande de Centroamérica que se bajó de la pelea con Cartaginés y Comunicaciones por su fichaje

Esta noticia se da en medio de la salida de Andrés Carevic y el arribo de Amarini Villatoro como su reemplazante. El delantero de 35 años era uno de los líderes del cuadro de Cartago. Por eso, esta baja tomó por sorpresa a propios y extraños.

Ahora que quedará como agente libre, el periodista Kevin Jiménez informó que “está cerca de ser refuerzo” del Sporting FC. Sin embargo, según pudo confirmar el periodista Ferlin Fuentes el goleador costarricense ya es jugador del equipo josefino.

Andrés Carevic se lleva a Marco Ureña para Sporting FC

Justamente el equipo albinegro contrató a Carevic como su nuevo entrenador. Por este motivo, el DT argentino sumará un hombre de confianza para su planilla de cara al Clausura 2026.

Publicidad

En este inicio de temporada, el ex director técnico de Alajuelense lo utilizó en 28 partidos (22 los jugó como titular), lo que demuestra la vigencia de Ureña. Disputó todos los partidos de ambas competencias, no se perdió ni un juego y además marcó nueve goles.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Limpieza en Cartaginés: las tres figuras que podrían seguir los pasos de Carevic
Costa Rica

Limpieza en Cartaginés: las tres figuras que podrían seguir los pasos de Carevic

Andrés Carevic pidió un ex Alajuelense
Costa Rica

Andrés Carevic pidió un ex Alajuelense

La dura acusación que involucra a Marco Ureña en medio del escándalo
Costa Rica

La dura acusación que involucra a Marco Ureña en medio del escándalo

Ataque con explosivos: el delito que indigna a todo Alajuelense
Liga Deportiva Alajuelense

Ataque con explosivos: el delito que indigna a todo Alajuelense

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo