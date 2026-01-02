Cuando nadie se lo esperaba, el Club Sport Cartaginés comunicó de manera oficial la salida de Marco Ureña. El delantero deja al conjunto brumoso luego haber arribado en 2022 desde el Central Coast Mariners de Australia.

El ex Selección de Costa Rica se va después de haber disputado 118 partidos con la camiseta blanquiazul en los que anotó 25 goles y aportó 10 asistencias. Cartaginés fue el equipo en el que más participación tuvo Ureña a lo largo de su carrera.

Esta noticia se da en medio de la salida de Andrés Carevic y el arribo de Amarini Villatoro como su reemplazante. El delantero de 35 años era uno de los líderes del cuadro de Cartago. Por eso, esta baja tomó por sorpresa a propios y extraños.

Ahora que quedará como agente libre, el periodista Kevin Jiménez informó que “está cerca de ser refuerzo” del Sporting FC. Sin embargo, según pudo confirmar el periodista Ferlin Fuentes el goleador costarricense ya es jugador del equipo josefino.

Andrés Carevic se lleva a Marco Ureña para Sporting FC

Justamente el equipo albinegro contrató a Carevic como su nuevo entrenador. Por este motivo, el DT argentino sumará un hombre de confianza para su planilla de cara al Clausura 2026.

En este inicio de temporada, el ex director técnico de Alajuelense lo utilizó en 28 partidos (22 los jugó como titular), lo que demuestra la vigencia de Ureña. Disputó todos los partidos de ambas competencias, no se perdió ni un juego y además marcó nueve goles.