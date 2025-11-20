Es tendencia:
Costa Rica

Costa Rica define entre dos sudamericanos: revelan los grandes candidatos para suplantar a Miguel Herrera en La Sele

Mientras se resuelve la salida de Miguel Herrera de Costa Rica, estos son los dos nombres que analiza la Federación.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Los posibles DTs de Costa Rica. (Foto: ESPN)
La eliminación de Costa Rica del Mundial 2026 dejó en evidencia un proyecto debilitado y abrió de inmediato la discusión sobre el futuro del banquillo tricolor. Con Miguel Herrera encaminado a su salida, él mismo reconoció que negociará su desvinculación tras el fracaso, la Federación Costarricense de Fútbol ya analiza nombres para dirigir el nuevo proceso.

¿Cuáles son los dos entrenadores que analiza la Federación?

Según reveló el periodista Josué Quesada en Teléfono Rojo, la Fedefútbol trabaja en silencio pero con dos candidatos de peso: Juan Carlos Osorio y Marcelo Bielsa, ambos sudamericanos y con reconocido prestigio internacional.

Osorio, técnico de recorrido mundialista con México en 2018 y actualmente sin club, aparece como uno de los favoritos. Su disponibilidad inmediata y su estilo meticuloso lo colocan como una alternativa viable para iniciar una reconstrucción urgente dentro de La Sele.

El otro nombre sorprende y genera debate: Marcelo Bielsa, actual entrenador de Uruguay. Aunque tiene contrato vigente, su continuidad se volvió incierta tras la dura goleada 5-1 sufrida ante Estados Unidos, resultado que desató críticas internas y dejó al “Loco” en una situación de crisis dentro de la AUF.

Según Quesada, la Federación de Costa Rica está atenta a este escenario y pondría sobre la mesa un proyecto que le daría a Bielsa el control total del fútbol nacional.

Mientras tanto, el ambiente en el país sigue marcado por la decepción y la búsqueda urgente de un cambio profundo. Costa Rica no solo quedó fuera del Mundial: perdió identidad, resultados y confianza. El próximo técnico deberá liderar una reconstrucción completa, desde las selecciones menores hasta la estructura táctica de la mayor.

