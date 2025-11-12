“Tiene que quedar afuera”: Piojo Herrera explica su decisión más polémica con la Selección de Costa Rica

En la antesala del duelo decisivo ante Haití por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, el técnico de la Selección de Costa Rica, Miguel Herrera, rompió el silencio sobre una de las decisiones más cuestionadas de su convocatoria: la ausencia del joven defensor Jeyland Mitchell, quien actualmente milita en el Sturm Graz de Austria.

El estratega mexicano fue consultado por Teletica.com sobre los motivos detrás de esta exclusión, y su respuesta dejó en claro que se trató de una elección táctica y numérica, más que de rendimiento o disciplina.

¿Por qué el Piojo Herrera dejó afuera a Jeyland Mitchell?

“Cuando tienes que hacer una lista de 26 y debo tener 23 (es difícil). Acordé traer 26 jugadores y puedo usar 23. No puedo usar más. De repente, si me hablas de Jeyland, me podrías hablar de Anthony Contreras… hoy veo a Manfred, Campbell, Zamora… alguien tiene que quedar afuera”, explicó Miguel Herrera, dejando en evidencia la complejidad de conformar el grupo para los compromisos cruciales de noviembre.

El seleccionador agregó que, pese a quedar fuera de esta convocatoria, Mitchell sigue siendo considerado dentro del proceso de la Tricolor: “Hoy decido por Waston y me parece que nos dio una fortaleza muy sólida. Eso no quiere decir que Jeyland esté descartado. Es un chico de 20 años que está empezando a tomar confianza y esperamos mucho de él, es un gran jugador”.

Las palabras del técnico no pasaron desapercibidas, ya que el zaguero es uno de los futbolistas jóvenes con mayor proyección internacional del país, y su ausencia generó críticas entre aficionados y periodistas que esperaban verlo como parte del futuro inmediato de la defensa costarricense.

Además, Herrera explicó otra de las sorpresas de la convocatoria: la inclusión de Kevin Chamorro como tercer guardameta. El entrenador justificó su decisión como una oportunidad para observar de cerca al portero y su forma de trabajo.

“Lo de Chamorro es conocerlo. En las últimas tres semanas venía jugando, me parece que sale con una gran expectativa al extranjero. Veníamos hablando con él y quería conocerlo por su determinación. Hoy tengo cinco arqueros en mi cabeza, pero cualquiera puede estar”, detalló.

Costa Rica se juega esta semana dos partidos vitales para definir su futuro en la ruta hacia el Mundial de Norteamérica 2026. Este jueves enfrentará a Haití en Curazao a las 8 p. m., y el próximo martes recibirá a Honduras en el Estadio Nacional.