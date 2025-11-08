Después de finalizar su microciclo con los jugadores locales, Miguel Herrera ya tiene confirmados a los 26 nombres que representarán a la Selección de Costa Rica en búsqueda de la clasificación al Mundial 2026.

Este sábado, el Piojo Herrera comunicó, de manera oficial, la lista de convocados que disputarán los duelos ante Haití y Honduras. Como se venía rumoreando, dejó fuera de la nómina a un jugador que había sido parte de su ciclo en varios encuentros.

La gran ausencia de la lista de Costa Rica es la de Jeyland Mitchell. El defensor central, que se encuentra a préstamo en el Sturm Graz, no será parte de la última doble fecha.

ver también Piojo Herrera toma nota: Celso Borges revela lo que necesita Costa Rica para clasificar al Mundial 2026

Esta decisión del estratega mexicano llamó mucho la atención, ya que Jeyland había sido titular contra Nicaragua el pasado mes de octubre. También había estado en la última Copa Oro. Sorprendió aún más esta limpieza teniendo en cuenta que sumó minutos en su equipo tras una inactividad.

Jeyland Mitchell en La Sele. (Foto: Rafael Pacheco Granados)

La lista de convocados de Costa Rica para clasificar al Mundial 2026

Otra de las grandes sorpresas es el regreso de Kevin Chamorro, portero que no había sido parte del ciclo de Herrera hasta ahora. El Piojo lo llamó por primera vez. Además, vuelve Anthony Hernández, la gran figura de la Liga Deportiva Alajuelense en la Copa Centroamericana.

Publicidad

Publicidad

Los 26 elegidos de Costa Rica por Miguel Herrera para la doble fecha de Eliminatorias

Porteros : Keylor Navas, Patrick Sequeira y Kevin Chamorro.

: Keylor Navas, Patrick Sequeira y Kevin Chamorro. Defensores : Haxzel Quirós, Alexis Gamboa, Santiago Van Der Putten, Kendall Waston, Juan Pablo Vargas, Julio Cascante, Francisco Calvo, Carlos Mora y Joseph Mora.

: Haxzel Quirós, Alexis Gamboa, Santiago Van Der Putten, Kendall Waston, Juan Pablo Vargas, Julio Cascante, Francisco Calvo, Carlos Mora y Joseph Mora. Volantes : Guillermo Villalobos, Orlando Galo, Celso Borges, Alejandro Bran, Kenneth Vargas, Aarón Murillo, Josimar Alcócer y Creichel Pérez.

: Guillermo Villalobos, Orlando Galo, Celso Borges, Alejandro Bran, Kenneth Vargas, Aarón Murillo, Josimar Alcócer y Creichel Pérez. Delanteros: Manfred Ugalde, Anthony Hernández, Alonso Martínez, Álvaro Zamora, Warren Madrigal y Joel Campbell.