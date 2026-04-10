“Lanzaron pedradas”: Jafet Soto denuncia la agresión que expone a Cartaginés a un castigo ejemplar desde Unafut

La llegada del Club Sport Herediano al estadio José Rafael “Fello” Meza fue un infierno: el autobús que transportaba a la delegación florense fue emboscado y vandalizado por un grupo de aficionados del Cartaginés.

El repudiable acto no tardó en generar una ola de indignación, y fue Jafet Soto quien, fiel a su estilo, salió con los tapones de punta para denunciar la gravedad de los hechos.

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El caos en la llegada del Team

El clima estaba caliente por la rivalidad y lo que estaba en juego, pero la pasión se desbordó hacia el puro vandalismo. Los agresores no solo rayaron la carrocería del vehículo para dañar el escudo del “Team”, sino que cruzaron un límite muy peligroso que atentó directamente contra la integridad del plantel dirigido por José Giacone.

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“Lamentablemente, lanzaron pedradas contra el bus y quebraron el parabrisas. Ya los comisarios del partido (Diego Vargas) y de seguridad (Fabrizio Chaves) tomaron nota de lo sucedido”, aseveró Jafet Soto para Columbia.

Cartaginés se expone a una sanción

Este violento recibimiento ahora tiene al cuadro de la Vieja Metrópoli caminando sobre la cuerda floja. Los reglamentos de competición son sumamente estrictos respecto a la responsabilidad que tienen los equipos locales a la hora de garantizar la seguridad total de la delegación visitante, tanto dentro de las instalaciones como en los perímetros inmediatos del estadio.

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La Unafut y el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) tendrán que tomar cartas en el asunto. Cartagies se expone a un abanico de sanciones severas que no solo contemplan multas económicas millonarias, sino que podrían escalar hasta un veto del estadio “Fello” Meza para sus próximos compromisos vitales en la recta final del campeonato.

En síntesis

El autobús del Herediano fue vandalizado por aficionados del Cartaginés en su llegada al estadio brumoso.

Jafet Soto detalló la agresión asegurando: “Lamentablemente, lanzaron pedradas contra el bus (…) Ya los comisarios tomaron nota de lo sucedido”.

Por fallar en el operativo de seguridad perimetral, el Cartaginés se expone a durísimas sanciones por parte de la Unafut.