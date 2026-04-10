Conflicto sin fin ante FIFA: José Giacone contradice a Diriangén y cuenta toda la verdad sobre la deuda

Este viernes, el Diriangén FC emitió un comunicado oficial a través de sus canales sobre la deuda que mantiene con José Giacone y su hermano Diego. El Cacique explicó que abonó el dinero que los técnicos habían denunciado ante la FIFA por su labor.

“Al día de hoy se ha cancelado el 100% de la deuda reconocida ante FIFA. La obligación correspondía únicamente a salario pendiente del mes de diciembre y premios acumulados, no a incumplimientos prolongados ni estructurales“, aseguró el equipo de Diriamba sobre la situación con los hermanos Giacone.

Comunicado de Diriangén.

Después de que salga a la luz este comunicado, el medio Marca Personal habló con José Giacone y le preguntó si finalmente el equipo diriambino había cancelado el total de la deuda.

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José Giacone confirma que Diriangén todavía no saldó la deuda completa

El argentino contestó: “Nos pagaron el salario de diciembre y un premio del Torneo de Copa en la fecha correspondiente que sentenció la FIFA (15 de abril). La otra sentencia de la FIFA es que nos cancelen a principios de mayo el premio correspondiente al Torneo Apertura por obtener el campeonato y ahí ya no tendrían más compromisos con nosotros“.

Y agregó: “Realmente no es nuestra intención en absoluto hacer daño a esta gran institución, sino simplemente cobrar lo establecido en el contrato que fue consensuado por las partes“.

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Con estas declaraciones, José Giacone confirma que todavía hay una sentencia firme por parte de la FIFA para que reciban la deuda restante. No obstante, aún restan algunas semanas para la fecha límite en la que Diriangén tendrá que pagar para no ser inhibido.