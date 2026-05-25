“9 casquillos”: policía revela detalles de los disparos contra el supuesto carro de Alejandro Bran

El ataque contra el que sería el automóvil de Alejandro Bran, futbolista de Alajuelense, tuvo lugar en la madrugada de este lunes.

En medio del receso competitivo, Liga Deportiva Alajuelense vuelve a la primera plana ya no solo del fútbol nacional debido a un hecho que involucra a uno de sus futbolistas: Alejandro Bran, cuyo automóvil habría sido baleado en la madrugada de este lunes.

Las fotos de un Toyota Fortuner color blanco con agujeros en dos de sus puertas comenzaron a circular en redes sociales en horas de la tarde. Según corroboró el medio La Teja consultando a una fuente cercana de Bran, el vehículo pertenece al jugador de 26 años. Y las características del mismo, aseguran desde el Registro de Propiedad, coinciden con las del carro que tiene a su nombre.

Por lo que la situación reviste cada vez más gravedad, a la espera de que se confirme de manera oficial si el volante de Alajuelense es el dueño del auto y el móvil de los agresores para dispararle frente al restaurante Soda Yoguis de San Pedro.

Policía da detalles sobre la agresión al supuesto carro de Alejandro Bran

Abraham Güix, comandante de la Fuerza Pública, relató: “En el centro nocturno conocido como La Santa, la Unidad de Montes Oca llega al lugar y habla con la gente del sitio, los cuales nos manifiestan que dentro del local hubo una especie de gresca de dos grupos sin saber el motivo y pidieron que salieran del lugar; posteriormente, se escucharon detonaciones, que sin ser confirmado, le dispararon a un vehículo”.

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“Cuando la Unidad hace la verificación, ven desde la calle principal nueve casquillos de 9 mm. Ellos ponen en conocimiento de la situación, pero el OIJ (Organismo de Investigación Judicial) dijo que por carga laboral no podía llegar a los indicios. Piden a la Fuerza Pública que haga el levantamiento y el acta, y que luego ellos llegan a recogerlos”, explicó, antes de dar otro detalle clave.

“Cuando llegó la Unidad, el vehículo no estaba en el sitio. Es decir, los policías no vieron el carro supuestamente impactado, ni hablaron con ningún ofendido, ni se enteraron de que pudiera ser alguien conocido“, concluyó Güix.

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Alajuelense todavía no se pronunció al respecto. Pero, de confirmarse, la situación de Alejandro Bran podría complicarse seriamente: su nuevo entrenador, Ismael Rescalvo, adelantó que tendrá tolerancia cero con la indisciplina, mientras que Fernando Batista, DT de La Sele, ya lo borró de una convocatoria el pasado 19 de marzo, tras el recordado episodio que protagonizó en su condominio.

Datos clave

De confirmarse que el auto baleado pertenece a Alejandro Bran , el volante afrontaría un panorama muy complejo en Alajuelense y la Selección.

, el volante afrontaría un panorama muy complejo en Alajuelense y la Selección. Fuerza Pública reportó que se hallaron nueve casquillos de 9 mm frente a un local en San Pedro, tras registrarse una gresca entre dos grupos.

frente a un local en San Pedro, tras registrarse una gresca entre dos grupos. Cuando la policía llegó al sitio, el automóvil supuestamente impactado ya no se encontraba en el lugar y no se logró ubicar a ningún ofendido.