La mejor noticia para Costa Rica: Piojo Herrera celebra el anuncio que puede cambiar el rumbo de la clasificación al Mundial 2026

La Selección de Costa Rica se juega la vida el próximo 9 de octubre en la ciudad industrial de San Pedro Sula. En el siempre atemorizante Estadio Francisco Morazán, el equipo de Miguel “Piojo” Herrera visitará a Honduras en un duelo programado para comenzar a las 8:00 p.m. (hora de Centroamérica).

Con apenas 2 puntos de 6 posibles, el panorama de la Tricolor es crítico y solo una victoria mantendría encendida la ilusión de clasificar de manera directa a Norteamérica 2026.

Un empate en suelo catracho sería considerado un resultado negativo, y una derrota directamente catastrófica para las aspiraciones de la Fedefútbol. El estratega mexicano sabe que la presión es máxima y por eso necesita tener a todas sus figuras disponibles. Enfrente estarán los líderes del Grupo C, que suman 4 unidades y buscarán aprovechar la localía para complicar aún más el sueño costarricense.

El regreso más esperado por el Piojo Herrera

En medio de tanta tensión, este martes llegó una noticia que puede ser determinante para el futuro de la Sele. Miguel Herrera podrá contar con uno de los baluartes defensivos del equipo: Jeyland Mitchell.

El joven zaguero de 20 años, uno de los talentos más prometedores del fútbol nacional, estuvo apartado de las canchas el último mes por una lesión muscular, pero ya recibió el alta médica y se perfila como titular en el Morazán.

Jeyland Mitchell vuelve a ponerse bajo las órdenes del Piojo Herrera (FCRF).

Mitchell, flamante refuerzo del Sturm Graz austríaco, se ha convertido en una pieza fundamental para darle robustez a la zaga nacional y su presencia en el once titular se ha notado en cada presentación. Sin dudas, la Selección se muestra mucho más sólida cuando lo tiene en cancha.

“Jeyland ya está al 100%”

Fue su propio agente, Kurt Morsink, quien confirmó el regreso del jugador: “Jeyland ya está al 100%. Tiene un partido de copa mañana, el plan es que ya esté disponible y pueda sumar minutos”, reveló en el programa Seguimos.

El anuncio fue recibido con entusiasmo por la afición costarricense, que se volcó en redes sociales para celebrar la recuperación de Mitchell. Mensajes como “Excelente noticia, ojalá no se vuelva a lesionar” y “Una buena noticia, lo necesitamos contra Honduras” se multiplicaron, reflejando el alivio que significa contar con el defensor en este momento crítico.