Qué pasa si Achuapa gana, empata o pierde ante Municipal por la semifinal de vuelta del Apertura 2025

Achuapa viaja a El Trébol con la etiqueta de sorpresa del torneo y el sueño intacto. El 1-1 de la ida en el Winston Pineda dejó la serie abierta, pero el reglamento no le da margen: al haber terminado 7º en la fase de clasificación, enfrenta a un Municipal que fue líder absoluto y que, en caso de empate global, tiene la ventaja de tabla, ya que en estas semifinales no existe el gol de visitante y no hay prórroga ni penales: si hay igualdad tras los 180 minutos, pasa el mejor ubicado en la fase regular.

Con estas reglas, el margen de Achuapa es mínimo.

¿Qué pasa si Achuapa gana contra Municipal?

Si Achuapa da el batacazo y gana en El Trébol:

Cualquier triunfo lo pone por delante en el marcador global, que hoy está 1-1.



Con ventaja en el agregado, Achuapa se clasifica directamente a la final del Apertura 2025.

No necesita golear ni un marcador específico: le basta con ganar por un gol para meterse en la final.

¿Qué pasa si Achuapa empata contra Municipal?

Si el partido termina igualado por cualquier resultado:

El global seguirá empatado (ya que la ida fue 1-1).



En este caso, entra en juego el criterio de desempate: clasifica el mejor ubicado en la fase de clasificación, que es Municipal (1º) por encima de Achuapa (7º).



Por lo tanto, con cualquier empate, Achuapa queda eliminado y el que pasa a la final es Municipal.

¿Qué pasa si Achuapa pierde contra Municipal?

Si Achuapa pierde en El Trébol, el desenlace es directo:

Municipal finalizará por encima en el marcador global.



El equipo cebollero queda fuera de la final sin necesidad de desempates adicionales.



En resumen, para Achuapa la ecuación es simple y exigente:

Solo le sirve ganar para clasificar.



Empate o derrota significan el adiós al sueño de jugar la final del Apertura 2025.

¿Cuándo, dónde y a qué hora se juega Municipal vs. Achuapa por la semifinal de vuelta del Apertura 2025?

Día: jueves 18 de diciembre de 2025

jueves 18 de diciembre de 2025 Hora: 20:00 (hora de Guatemala)

20:00 (hora de Guatemala) Estadio: El Trébol, Ciudad de Guatemala