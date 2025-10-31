La drástica decisión de Jafet Soto: el técnico Herediano se ve obligado a tomar una contundente medida para evitar ser sancionado

El Club Sport Herediano atraviesa un cierre de torneo lleno de tensión. Mientras lucha por alcanzar los puestos de clasificación a semifinales del Torneo de Apertura 2025, el equipo de Jafet Soto enfrenta un nuevo problema que podría costarle muy caro: el cumplimiento de los minutos obligatorios para futbolistas Sub-21 establecidos por la Unafut.

El organismo confirmó esta semana la cantidad de minutos juveniles acumulados por cada club, y el panorama para el “Team” no es alentador. Según el último reporte, Herediano suma apenas 867 minutos, lejos de los 1200 requeridos para evitar sanciones.

El riesgo de una dura penalización

De no alcanzar el mínimo antes de que finalice la fase regular, el conjunto dirigod por Jafet Soto podría perder puntos en la tabla de posiciones y recibir una multa económica significativa, un golpe que complicaría aún más su panorama deportivo.

Para cumplir con la norma, el equipo rojiaamarillo deberá utilizar al menos 333 minutos Sub-21 en los cuatro partidos restantes, lo que implica un promedio superior a 83 minutos por encuentro.

Soto ya comenzó a mover las piezas

En el duelo anterior ante Cartaginés, el técnico sorprendió al incluir como titular al joven Alejandro Martínez, de 20 años, quien debutó oficialmente con el primer equipo. Sin embargo, fue sustituido a los 39 minutos por José Corrales, otro de los pocos Sub-21 disponibles en el plantel, en una maniobra que dejó claro el intento de Soto por cumplir con la regla sin comprometer el rendimiento del equipo.

¿Cuál es la decisión drástica que tomó Jafet Soto?

Según reveló el periodista Kevin Jiménez, Jafet Soto tiene decidido hacer debutar al mediocampista Sebastián López, un prometedor futbolista de 17 años, en el próximo encuentro frente a Sporting FC.

La inclusión de López sería una de las medidas que el estratega implementará para sumar los minutos faltantes y evitar sanciones, a la vez que ofrece una oportunidad a una de las joyas de la cantera herediana.