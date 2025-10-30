Jafet Soto en aprietos: Unafut revela la noticia que le puede costar la clasificación a Herediano

El Club Sport Herediano logró una importante victoria el pasado sábado frente a Cartaginés. El conjunto florense se quedó con tres puntos que le permitieron cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas y, además, se acercó a los puestos de clasificación.

Sin embargo, al cuadro que comanda Jafet Soto todavía le queda mucho para lograr el boleto a las semifinales de la Liga Promérica. Restan cuatro partidos del Apertura 2025 y en uno de esos debe enfrentar al Deportivo Saprissa, que se pelea el liderazgo con Alajuelense.

Con el campeonato cerca de finalizar en su etapa regular, la Unafut dio a conocer la cantidad de minutos que cada equipo utilizó a los futbolistas Sub-21, regla que deben cumplir todos sin excepción. En caso de no alcanzar el mínimo, el club será sancionado con una quita de puntos y también una multa económica.

¿Cómo está la tabla de minutos Sub-21 por equipo según Unafut?

Justamente esta orden de la Unafut puede perjudicar a Herediano en la clasificación final. Hasta ahora, el Team no llegó a los 1200 minutos que deben jugar los futbolistas menores de 22 años. Actualmente, según la Unión de Clubes, suma 867.

A Heredia le quedan por cumplir 333 minutos para no correr el riesgo de ser sancionado. Esto significa que en los próximos cuatro partidos que le quedan tiene que promediar poco más de 83 minutos a jugadores Sub-21. Todo este panorama se le presenta también con la necesidad de ganar, por lo que aquellos que tienen pocos partidos tendrán que soportar la presión.

En el último encuentro ante Cartaginés, Jafet Soto decidió alinear desde el arranque a Alejandro Martínez, quien tuvo su estreno en el primer equipo con 20 años. Llamativamente, fue sustituido a los 39 de la primera parte por José Corrales, el otro Sub-21 que tiene Herediano para sumar minutos.