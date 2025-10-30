Sporting vs. Herediano: ¿A qué hora y cómo ver el partido que puede eliminar a Jafet Soto? Liga Promérica de Costa Rica 2025

Jafet Soto al mando de Herediano está al borde del fracaso y tendrá que sacar los tres puntos ante Sporting si quiere seguir manteniendo sus esperanzas de clasificar a las semifinales del Torneo Apertura 2025.

Por otro lado, Sporting buscará amargarle la fiesta a Herediano y meterse en la pelea, esperando también la combinación de otros resultados. Comienzan a definirse los mejores cuatro del torneo y cada punto será oro.

¿A qué hora juegan Sporting vs. Herediano por la Liga Promérica de Costa Rica 2025?

El partido entre Sporting y Herediano será este viernes 31 de octubre a las 8:00 p.m. hora de Costa Rica desde el Estadio Ernesto Rohrmoser.

¿Dónde ver EN VIVO Sporting vs. Herediano por la Liga Promérica de Costa Rica 2025?

Ahora, el compromiso entre Sporting y Herediano, válido por la jornada 15 de la Liga Promérica de Costa Rica 2025, podrá seguirse en todo el país a través de la señal de FUTV.

¿Cómo llega Sporting?

Sporting San José llega al duelo ante Herediano en un buen momento competitivo. En sus últimos tres partidos de liga, el cuadro josefino suma una victoria y dos empates, destacando el triunfo más reciente 3-0 frente a Liberia, resultado que refuerza la confianza del equipo.

Minor Díaz buscará derrotar nuevamente al “Team” como técnico, su único triunfo fue en el Clausura 2019 (1-2) como timonel de la Universidad de Costa Rica.

¿Cómo llega Herediano?

Herediano llega a este compromiso con la obligación de ganar para mantener sus chances vivas de meterse a semifinales. El cuadro de Jafet Soto cortó una racha negativa con una victoria 2-1 sobre Cartaginés, resultado que le permitió recuperar confianza luego de dos derrotas seguidas: ante Alajuelense (1-3) y frente a Liberia (0-1).

Jafet Soto cuenta con marca perfecta en sus visitas al estadio Ernesto Rohrmoser para medirse a Sporting, tras dos juegos suma dos victorias.

Sporting vs. Herediano: últimos resultados entre ambos

13.09.25: Herediano 0 Sporting 0

16.03.25: Sporting 1 – Herediano 3

02.02.25: Herediano 2 – Sporting 0

27.10.24: Sporting 1 – Herediano 3

25.08.24: Herediano 2 – Sporting 0