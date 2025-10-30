Jafet Soto apoya Alajuelense: la explicación sobre la sorpresiva decisión del presidente de Herediano

El panorama para el Club Sport Herediano es más complicado que nunca. El bicampeón nacional atraviesa una de sus etapas más críticas en los últimos años y, a falta de pocas fechas para el cierre del Torneo de Apertura 2025, sus opciones de clasificar a semifinales penden de un hilo.

El equipo que dirige y preside Jafet Soto ocupa el séptimo lugar de la tabla, a cuatro puntos del cuarto puesto y a siete del tercero, ocupado por Cartaginés y Liberia, respectivamente. Una distancia que podría parecer definitiva, si no fuera por un detalle particular: el calendario de Alajuelense, que indirectamente podría jugar a favor de los florenses.

¿Por qué a Jafet Soto le conviene que gane Alajuelense?

Los rojinegros tienen pendientes duelos directos ante Liberia y Cartaginés, precisamente los equipos que hoy están complicando la clasificación del Herediano.

El primero de esos partidos será este domingo en el Edgardo Baltodano Briceño, donde la Liga visitará a Liberia. Un triunfo manudo sería clave para los intereses del “Team”, que podría recortar diferencias si vence a Sporting FC este viernes.

“Si la Liga gana, se nos abre una ventana importante. El calendario nos favorece en ese sentido. Tenemos que hacer nuestra parte, pero no podemos negar que esos resultados nos ayudarían”, comentó una fuente cercana a la dirigencia herediana a LaTeja.

Jafet Soto deberá ser un aficionado manudo más.

Un cierre con tintes de esperanza

La situación se vuelve aún más interesante tras el parón de campeonato por la fecha FIFA de noviembre, cuando la Selección Nacional dispute los duelos eliminatorios ante Haití y Honduras.

En la reanudación del torneo, Alajuelense recibirá a Cartaginés en el Morera Soto, otro de los rivales directos de Herediano en la lucha por el cuarto puesto. En caso de que los manudos se impongan, los florenses podrían llegar a las últimas fechas con una oportunidad real de meterse en semifinales, algo impensado hace solo unas jornadas.

Además, los erizos volverán a enfrentarse a los brumosos en la penúltima fecha, esta vez en el Fello Meza, en un duelo que podría definir el futuro de más de un equipo.