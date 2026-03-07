Apartado del Clausura 2026: Unafut le da la razón a Alajuelense y confirma el castigo que deja mal parado a Saprissa

Ya pasaron dos semanas desde la última edición del clásico de Costa Rica, en el que el Deportivo Saprissa puso fin a una larga sequía sin victorias frente a su acérrimo rival, la Liga Deportiva Alajuelense, al imponerse en su casa por 2-1.

Sin embargo, las repercusiones de aquel partido que paralizó al fútbol nacional todavía se sienten con fuerza. No es de extrañarse, teniendo en cuenta la enorme polémica arbitral que rodeó el encuentro.

Desde el liguismo no dejaron pasar los marcados desaciertos de la terna arbitral comandada por Keylor Herrera, con Benjamín Pineda como encargado del VAR. En Alajuela reclamaron principalmente la omisión de una clara expulsión a Orlando Sinclair —sancionada solo con tarjeta amarilla—, la cuestionada tarjeta roja a Aarón Salazar y un supuesto penal no cobrado en la última jugada del partido a favor de la visita.

Las consecuencias del clásico nacional

Tras el encuentro, Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje de la Fedefútbol, reconoció públicamente uno de los errores —el del codazo de Sinclair contra Fernando Piñar—. Días después, cuando se anunciaron los árbitros designados para la jornada 9 del Clausura 2026, ambos silbateros fueron apartados de los principales encuentros de la fecha.

Pineda directamente desapareció de la lista, mientras que Herrera pasó de ser juez central en el clásico a desempeñarse como asistente en la sala VAR durante el Liberia vs Sporting.

Herrera y Pineda perdieron terreno en la consideración (ACAF).

Para la jornada 10, ambos reaparecieron, pero relegados al puesto de AVAR: Pineda en el Pérez Zeledón vs Liberia y Herrera en el Saprissa vs Sporting, evidenciando una clara pérdida de protagonismo tras lo ocurrido en el clásico.

Los árbitros del clásico fueron AVAR en la fecha 10 (ACAF).

Apartado: el castigo a Keylor Herrera se profundiza

Ahora, la Asociación Central de Árbitros anunció las designaciones para la jornada 11 del Clausura 2026. En esta ocasión, Benjamín Pineda volverá a desempeñarse en el VAR durante el duelo entre Cartaginés y Puntarenas, mientras que Keylor Herrera fue borrado de la nómina, quedando al margen de la actividad de este fin de semana.

De esta manera, desde la cúpula de Unafut dan a entender que aunque no se anunciaron sanciones oficiales contra los árbitros del clásico, su controvertida actuación sí está teniendo consecuencias dentro de la estructura arbitral.

Keylor Herrera no verá acción este fin de semana (ACAF).

Habrá que ver cuánto tiempo pasa para que Keylor Herrera vuelva a ser designado como árbitro principal en un partido de primera división, algo que hasta hace poco era habitual.

¿Quiénes arbitran a Saprissa y Alajuelense?

La terna arbitral que dirigirá el esperado duelo entre Saprissa y Herediano estará encabezada por Marianela Araya, asistida por William Chow y Víctor Ramírez. El cuarto árbitro será Steven Madrigal, mientras que en la sala VAR estarán David Gómez y Juan Gabriel Calderón.

Por su parte, Alajuelense visitará a San Carlos bajo la supervisión de Josué Ugalde, acompañado por los asistentes Diego Salazar y Marvin Meza. El cuarto árbitro será Cristopher Ramírez, mientras que Jesús Montero y Yazid Monge estarán a cargo del VAR.

