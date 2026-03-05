Contradijo a Keylor Navas: la revelación de Gareth Bale sobre la época dorada del Real Madrid que nadie vio venir

El paso de Keylor Navas por el Real Madrid fue, sin discusión, el capítulo más destacado de su carrera: bajo la dirección de Zidane y compartiendo vestuario con figuras como Gareth Bale, el tico levantó trofeos de enorme peso, especialmente el histórico tricampeonato consecutivo de la Champions League.

Sin embargo, en medio de ese recuerdo exitoso, surgió una llamativa contradicción alrededor de cómo se vivía y se trabajaba con Zidane en el día a día.

Esto dijo Gareth Bale sobre cómo era trabajar con Zidane en el Real Madrid

Gareth Bale contó que trabajar con Zinedine Zidane en el Real Madrid no se basaba en cargar al equipo con demasiada pizarra, sino en confiar en el talento y en la jerarquía del plantel.

Según explicó, el grupo estaba lleno de futbolistas top en cada puesto y muchos ya se conocían bien, así que no hacía falta “complicar” tanto la preparación táctica.

En el podcast Stick to Football, el galés puso un ejemplo claro: con figuras como Cristiano Ronaldo, que no suele bajar mucho a defender, a otros les tocaba ajustar y sacrificarse más para equilibrar al equipo.

Zidane y Bale en Real Madrid – Getty

“No hicimos mucho trabajo táctico. Miras a la plantilla y eran todos los mejores en su posición. También conocías a los compañeros. Cristiano, por ejemplo, no va a bajar a defender mucho, así que tal vez yo voy a tener que sacrificarme un poco. El entrenador obviamente te dará algunas cosas para hacer, pero no es una ciencia“, comentó Gareth Bale en el podcast Stick to Football.

¿Qué pensaba Keylor Navas sobre su etapa dorada en el Real Madrid junto a Zidane?

En una entrevista reciente para el Diario AS, Keylor Navas explicó que Zidane era un técnico difícil de replicar por su forma de gestionar personas: destacaba la confianza que transmitía, la cercanía con el plantel y la manera “increíble” en que les hablaba y los trataba.

Según el tico, esa conexión tenía un efecto directo en el vestuario, porque el grupo sentía el compromiso de responderle al máximo y por eso en los entrenamientos no podían dar menos del “200%”.

Zidane y Keylor Navas – Real Madrid

La contradicción entre Keylor Navas y Gareth Bale en Real Madrid

Lo llamativo es que su visión contrasta con la de Gareth Bale: mientras el galés había insinuado que con Zidane no había tanto trabajo táctico y que todo fluía por la calidad de la plantilla, Navas subrayó que no era solo “manejo de estrellas”

Para Keylor, Zidane también era fuerte en lo futbolístico: estudiaba bien a los rivales y les daba herramientas claras para ganar, mezclando liderazgo humano con preparación de partido.

